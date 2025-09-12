[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 김희선이 미국의 대표적인 스타 와인메이커 조 와그너와 협업해 선보인 프리미엄 와인 ‘벨레 그로스 발라드’가 사전예약 단 2시간 만에 완판되면서 폭발적인 인기를 끌고 있다.

12일 업계에 따르면 벨레 그로스 발라드는 지난 6일 롯데백화점 온라인몰에서 진행된 사전예약에서 판매 개시 2시간 만에 1차 준비 물량 약 1500병이 모두 판매됐다. 이후 롯데백화점 고객센터에는 추가 물량 확보 여부를 묻는 소비자 문의가 잇달았다는 후문이다.

이번 흥행은 김희선의 영향력과 더불어 합리적인 가격이 인기 요인이라는 분석이다. 프리미엄 와인임에도 10만원이라는 가격으로 접근성을 높였고, 추석을 앞두고 선물 수요가 커지면서 품귀 현상이 빚어졌다. 이는 올해 상반기 큰 인기를 끌었던 지드래곤의 ‘피스마이너스원 하이볼’ 열풍을 뛰어넘는 속도라는 평가를 받고 있다.

예상 밖의 흥행에 외식 기업 FG와 수입사 금양인터내셔날은 선박 운송 계획을 조정해 긴급 항공편을 투입하는 등 추가 물량을 조기 공수하겠다는 계획이다. FG 관계자는 “본격적인 론칭쇼나 홍보도 없이 빨리 완판돼 당황스러울 정도였다”며 “글로벌 프리미엄 주류 시장에서 한국을 대표할 브랜드로 성장시키겠다”고 입장을 밝혔다.

‘김희선 와인’으로 불리는 벨레 그로스 발라드는 120년 역사를 자랑하는 케이머스 와이너리 창립 가문의 후계자이자 ‘4300억원 매각 신화’로 알려진 조 와그너와 김희선이 협업한 제품으로, 캘리포니아 산타바바라 지역의 피노누아 품종으로 양조된 와인이다. 특히 조 와그너가 직접 생산에 관여하고 김희선이 제품 기획 과정 전반에 참여해 의미를 더했다.

해당 와인은 오는 15일부터 롯데백화점에서 한정 수량으로 정식 판매를 시작한다. 이미 사전예약에서 완판된 만큼 조기 품절이 예상된다.

한편 FG는 김희선과 함께 국내 전통주도 기획해 한국 주류 문화를 세계 시장에 소개하겠다는 구상이다.