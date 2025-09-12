내달 캐릭터명 선점, 11월 16일 캐릭터 생성 지난 11일부터 사전예약…공홈·앱마켓서 참여 이벤트 진행…아이템 증정·지스타 초청 티켓 등

[헤럴드경제=차민주 기자] 엔씨소프트는 자사 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아이온2’를 11월 19일 한국·대만에 출시한다고 12일 밝혔다.

엔씨소프트는 지난 11일부터 아이온2 사전예약을 진행하고 있다. 오는 10월 16일에는 서버 ·캐릭터명 선점 이벤트를 시행할 예정이다. 출시를 3일 앞둔 11월 16일부터는 PC 사전 다운로드와 커스터마이징을 포함한 사전 캐릭터 생성이 가능하다.

사전예약은 아이온2 공식 홈페이지와 양대 앱 마켓을 통해 참여할 수 있다. 엔씨소프트는 사전예약을 신청한 모든 이용자에게 ▷펫 선택(자이프·파피스) 상자 ▷10만 키나 상자를 보상으로 지급할 계획이다. 오는 14일까지 사전예약에 참여한 이용자 중 추첨을 통해 ‘지스타 2025 초청 티켓’을 선물하는 이벤트도 진행한다.

엔씨소프트는 전날 생방송 ‘AION2NIGHT’에서 아이온2의 모바일 시연을 진행하기도 했다. 아이온2 개발진은 해당 방송을 통해 휴대폰을 활용한 게임 조작법을 선보였다.

이용자 관심이 높았던 비즈니스 모델(BM)도 공개했다. 게임 편의성을 높여주는 ‘멤버십’과 ‘패스 상품’, 캐릭터의 스타일을 완성하는 외형 상품인 ‘의상’, ‘무기 외형’, ‘펫’, ‘날개’ 등이 아이온2의 주요 상품이다. 아울러 인게임 재화를 유료 재화로 교환할 수 있는 기능도 제공한다.

플레이어 대 플레이어(PvP) 콘텐츠인 ‘어비스’도 소개됐다. 어비스는 각종 필드보스와 아티팩트, 어비스 포인트 등을 차지하기 위한 경쟁 필드다. 제약 없이 상대 종족 간 PvP가 가능한 점이 특징이다. 시연은 원작 ‘아이온’의 인기 클래스인 ‘살성’으로 진행했다. 아이온2 개발진은 방송을 통해 천족마〮족 PvP와 비행 서클 등 원작 지식재산권(IP)를 엿볼 수 있는 모습을 선보였다.

아이온2 출시·사전예약에 관한 자세한 사항은 공식 홈페이지와 유튜브 채널에서 확인 가능하다.