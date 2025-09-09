사랑의 생명나눔 헌혈 캠페인 전개

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북전문대학교(총장 최재혁)는 교직원과 재학생이 함께하는 ‘사랑의 생명나눔’ 헌혈 캠페인을 9일부터 11일까지 3일간 캠퍼스 소나무광장에서 진행한다.

이번 캠페인은 지역사회 의료 현장의 혈액 부족 문제를 해소하고 소중한 생명을 지키기 위해 마련된 것으로, 재학생들은 사전 신청을 통해 대기 시간을 줄이고 더 많은 인원이 참여할 수 있도록 했다.

임형진 학생통합지원센터장은 “우리 대학은 매년 4회 헌혈 캠페인을 열어 지역민이 안정적으로 혈액을 공급받을 수 있도록 노력하고 있다”며 “교직원과 학생 모두가 뜻을 모아 생명 나눔을 실천하고 있다는 점에서 큰 의미가 있다. 앞으로도 사회적 책임을 다하는 대학으로서 헌혈 문화 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.

경북전문대학교는 캠페인을 통해 기증된 헌혈증을 환자들에게 전달하며, 지역과 상생하는 사회공헌 활동에도 적극적으로 나서고 있다.

특히 ‘지역사회와 함께 성장하는 대학, 미래를 선도하는 인재 양성 대학’이라는 비전을 바탕으로 교육·연구·봉사를 아우르는 다양한 활동을 펼치며 지역 거점 대학으로서의 역할을 강화해 나가고 있다.