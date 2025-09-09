내 에너지분야 최고 권위자 한자리…‘에너지정책위원회’ 위촉식 개최 서울시 에너지전환과 公社 전략사업 뒷받침할 전문 자문기구 발족

[헤럴드경제=박종이 선임기자]산업계·학계·연구기관 등 국내 에너지분야 권위자들이 모여, 서울시의 에너지 전환과 공사의 전략사업을 뒷받침할 전문 자문기구인 ‘에너지정책위원회’가 공식 출범했다.

서울에너지공사(사장 황보연)는 9일 서울 양천구 목동 본사에서 에너지정책위원회 위촉식을 개최했다. 에너지정책위원회 출범을 통해 서울시의 탄소중립과 에너지전환을 본격화한다는 방침이다.

이날 위촉식에는 고려대 조용성 교수, 숙명여자대학교 안영환 교수, 서울연구원 유정민 연구위원, 숙명여자대학교 임용훈 교수, 에너지경제연구원 오세신 연구위원, 에너지기후전략연구원 조항문 원장, 명지대학교 이명주 교수, 인하대학교 박지영 교수 등 총괄분과 위원들이 참석했다.

에너지정책위원회는 △에너지정책제도 △집단에너지 △신재생에너지 등 3부문으로 나워지며 총 35명의 전문가들이 참여한다.

에너지정책위원회는 정책·제도, 집단에너지, 신재생에너지 등 3개 분과에 걸쳐 공공, 연구, 학계, 산업계, 회계·법률 등 다양한 분야의 전문가 35명으로 구성했다. 위원회는 △정부 에너지·기후 정책 변화에 따른 공사 대응방안 △집단에너지의 안정적 공급 및 미래 전략 △신재생에너지 확대 및 사업화 연계 방안 등에 대해 전문적 자문 기능을 수행할 예정이다.

황보연 서울에너지공사 사장은 “국제 에너지 시장의 불확실성과 국가 2050 탄소중립 목표 달성을 위한 제도적·기술적 과제가 동시에 제기되고 있다”며 “특히 집단에너지의 안정적 운영과 친환경 열 공급이라는 이중과제를 풀어나가기 위해 전문적 자문이 절실하다”고 밝혔다.

이어 황 사장은 “오늘 출범하는 에너지정책위원회는 단순한 자문 기구를 넘어, 공사의 에너지전환을 위한 전략적 나침반 역할을 수행할 것”이라며, “위원님들의 의견을 정책과 사업에 성실히 반영하여 서울시민과 함께하는 탄소중립 실현에 앞장서겠다”고 강조했다.

서울에너지공사는 위원회의 출범을 통해 서울시 에너지정책 대응력을 한층 강화, 급변하는 에너지 환경 속에서 시민들에게 안정적이고 친환경적인 에너지를 공급하기 위한 중장기 전략의 실행력을 높여나갈 계획이다.

서울에너지공사는 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지사업, 신재생에너지 보급·확대 등 서울시 에너지 자립을 위해 운영되는 서울시 지방공기업이다.