[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군 이 파크골프 인프라 확충과 전국대회 유치를 통해 생활체육 저변 확대와 지역경제 활성화를 동시에 꾀하고 있다.

남녀노소 누구나 즐길 수 있는 파크골프가 주민 건강과 여가 증진을 넘어 지역경제를 견인하는 신성장 동력으로 자리 잡고 있다는 평가다.

군은 지난달 기성면에 주민 맞춤형 9홀 파크골프장을 개장했다.

올해 안에는 관광객 유치 거점이 될 평해읍 36홀 파크골프장도 준공된다.

2026년까지 북면 흥부 생활체육공원에 9홀을 추가하고, 온정면에는 100억 원 규모의 체류형 파크골프장을 조성할 계획이다.

이 같은 단계적 확충은 주민에게는 생활체육 공간을, 방문객에게는 체류형 관광 인프라를 제공하는 ‘상생 모델’로 이어질 전망이다.

현재 울진군은 대한 파크골프 협회 공인 구장(36홀)을 운영 중이다. 평해읍 신설 구장은 코스거리 2,772m 규모로 공인 규정을 충족해 전국대회 개최가 가능하다.

해안과 내륙이 어우러진 천혜의 자연환경 속에서 동호인과 관광객을 끌어들이며 지역 브랜드 가치를 높일 것으로 기대된다.

군은 9월 ‘문화체육관광부 장관기 전국 파크골프 대회’, 11월 ‘울진군수배 전국 파크골프대회’를 잇따라 연다.

두 대회에 약 3천 명이 방문할 것으로 예상되며, 숙박·음식·교통·관광·특산물 소비 등에서 약 7억 원의 경제적 파급효과가 추산된다. 특히 11월 대회는 관광 비수기 수요 창출 효과가 클 것으로 보인다.

또한 ‘군수배 대회’는 생활체육 동호인과 가족이 함께하는 축제형 대회로, 특산물 홍보 부스와 참여형 프로그램을 운영해 지역민의 자긍심을 높이고 세대 간 소통과 화합의 장으로 발전시킬 계획이다.

손병복 울진군수는 “전국대회를 성공적으로 개최해 울진을 파크골프의 메카로 키우겠다”며 “군민의 건강과 여가를 챙기면서 동시에 체류형 관광 기반을 확충해 지역경제에 실질적인 성과를 내겠다”고 강조했다.