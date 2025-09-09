[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]한동대학교 학생들이 국내 최대 규모 대학생 해커톤 대회에서 최우수상을 거머쥐며 AI 분야 경쟁력을 입증했다.

한동대 ‘모범택시팀’은 지난 지난달 25일부터 이틀간 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 제13회 멋쟁이사자처럼 중앙 해커톤에서 최우수상에 선정됐다.

이번 대회는 전국 54개 대학, 1,500여 명이 참가해 250여 개 AI 기반 프로젝트를 두고 치열한 경쟁을 펼친 국내 최대 해커톤으로, 주제는 “AI로 다시 뛰는 우리 동네: 지역 경제와 삶을 AI로 연결할 것”이었다.

모범택시팀은 수산물 경매 과정을 디지털 환경으로 옮겨온 플랫폼 ‘어울림’을 출품해 호평을 받았다.

온라인 경매 참여를 가능하게 함으로써 수산업의 디지털 전환과 거래 효율성 제고라는 실질적 해법을 제시했다는 평가다.

이번 수상팀은 AI융합학부 김현우(4학년), 전산전자공학부 김동규(4학년)·성하은(3학년)·진희원(3학년)·여지현(2학년), 콘텐츠융합디자인학부 김채원(4학년) 등 전공을 넘나든 융합팀으로 구성됐다.

팀을 이끈 김현우 학생은 “단순한 기능 구현을 넘어 실제 현장에서 확인한 문제를 기술로 해결하려 노력했다”며 “죽도시장 경매 현장을 방문해 얻은 경험이 프로젝트의 완성도를 높였다”고 말했다.

한동대학교는 최근 AI 관련 대회에서 두드러진 성과를 이어가고 있다.

지난 9월 ‘이음팀’이 2025 다움 리얼톤에서 AI 엔터테인먼트 서비스 ‘WePaint’로 최우수상(국회의원상)을, 제6회 국립재활원 보조기기 해커톤에서는 여성장애인 웨어러블 생리 보조기기 ‘MOYA’로 대상(보건복지부장관상)을 수상한 바 있다.

이 같은 성과는 한동대가 실무 중심 교육과 체계적인 창업·혁신 지원 환경을 기반으로 학생들의 창의적 문제 해결 역량을 키워온 결과로 풀이된다.

대학 관계자는 “AI를 비롯한 미래 기술 분야에서 학생들이 사회적 가치를 창출하는 성과를 지속해서 내고 있다”며 “실전 경험을 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재를 양성하겠다”고 밝혔다.