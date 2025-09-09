[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 9일 올해 여름 지역 해수욕장 8곳을 찾은 피서객이 코로나 팬데믹 이후 가장 많았다고 밝혔다.

부산시가 올 6월 말 해수욕장 개장일부터 지난 7일까지 집계한 결과에 따르면 부산 해수욕장을 찾은 방문객 수는 2156만1000명으로 지난해에 비해 9.31% 늘어났다. 부산 해수욕장 방문객 수는 2023년 1794만5000명, 지난해 1972만4000명을 기록하는 등 최근 꾸준히 증가했다.

특히 오는 14일 폐장하는 해운대해수욕장은 2020년 이후 다시 한번 방문객 수 1000만 명 돌파를 눈앞에 두고 있다. 또 서부산권 대표 해수욕장으로 꼽히는 다대포해수욕장은 다양한 해양레저 문화·관광 콘텐츠를 바탕으로 지난해와 비교해 방문객 수가 배 이상 증가했다.

시는 기후변화로 지속된 불볕더위 상황을 반영해 해수욕장 운영 기간을 연장하고 해수욕장을 다양한 즐길 거리를 제공하는 체험형 공간으로 운영한 점이 방문객 증가에 크게 이바지했다고 분석했다.

부산시는 오는 14일 해운대해수욕장을 마지막으로 올여름 해수욕장 8곳 운영을 종료한다.