[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK자산운용은 9일 ‘BNK 진짜 대한민국 증권투자신탁1호(주식)’을 출시한다고 밝혔다.

이번에 출시된 펀드는 정부의 경제 활성화, 기업환경 개선, 자본시장 선진화 정책에 따른 수혜가 예상되는 업종을 선별해 투자하는 상품이다. 특히 정부가 국가 중점 추진 과제로 제시한 ABCDEF 산업(AI·바이오·콘텐츠·방산·에너지·제조혁신) 등에 주목해 구조적 성장이 기대되는 기업을 엄선해 편입할 예정이다.

특히 제조 혁신(Factory) 분야에서는 제조업 자동화, 스마트화를 통한 글로벌 경쟁력 강화와 더불어 궁극적으로 내수 경기 활성화로 이어질 업종까지 주목한다는 점에서 기존에 나와 있는 정부 정책 펀드와 차별화된다.

또한 ‘반도체·K-콘텐츠·제조업·방산’ 분야에서는 관련 산업별 핵심 지표와 이익 추정치 상향 강도를 지속 모니터링해 성장가치주 중심의 핵심 포트폴리오를 구성할 방침이다.

아울러 ‘더블매트릭스(Double Matrix)’ 리서치 체계를 기반으로 ▷정책 변화 사전 점검 ▷정책 민감도 분석 ▷수혜 산업 영향도 평가 ▷정책 지속성 검증 등 정책 모멘텀 분석 전 과정을 체계적으로 수행해 시장 변동성 구간에서도 초과수익을 방어할 수 있는 리스크 관리에 만전을 기할 계획이다.