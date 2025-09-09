지난 8일 회장 주재 토론회에서 ‘지역경제 희망선언’ 3대 전략 마련

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK금융그룹이 맞춤형 성장금융, 혁신 벤처기업 투자 확대 등을 위해 총 3조7000억원 규모의 금융을 공급, 지역경제를 활성화하는 방안을 추진한다.

BNK금융그룹은 지난 8일 그룹 회장 및 계열사 대표 전원이 참석한 가운데 ‘지역경제희망사업 토론회’를 개최하고 지역경제의 회복과 지속 성장을 위한 과제를 논의했다고 9일 밝혔다.

이번 토론회는 정부의 지역균형발전 경제 정책과 해양수산부 부산 이전, 동남투자공사 설립 등과 연계해 지역금융이 시너지를 창출할 수 있는 협업 과제를 발굴하기 위해 마련됐다.

BNK금융은 토론을 통해 장기 침체에 빠진 부산·울산·경남 지역경제의 활로를 찾기 위한 방향성으로 ‘생산적금융·포용금융·책임금융’ 3대 전략을 도출했다.

먼저 지역의 성장 동력 확보를 위한 생산적금융 확대를 최우선 과제로 추진한다. 지역의 장기 저성장 국면을 극복하기 위해 업종 선도기업, 성장 잠재기업, 지역 중소기업을 구분하고 맞춤형 성장 자금을 지원하여 잠재 성장 동력을 강화한다. 또 해양·조선 산업 분야에서는 ▷북극항로 개척 금융 ▷해양 신사업 분야 벤처기업 지원 펀드 조성 ▷중소선사 금융 등의 지원을 통해 지역특화산업 육성을 주도해 나갈 계획이다.

지역 미래 산업 육성과 유니콘기업 발굴을 위해 혁신 벤처기업과 스타트업에 대한 투자도 확대한다. 이를 위해 우선 그룹 자회사인 BNK벤처투자와 BNK자산운용의 본사를 서울에서 부산으로 이전하기로 확정했으며 그룹 차원의 지원을 통해 BNK벤처투자에서 2000억원 이상의 전략펀드를 조성, 모험자본 확대와 생산적 금융을 공급한다. BNK자산운용에서도 신해양강국펀드를 조성해 지역 특화산업 성장을 지원키로 했다.

소상공인과 금융 취약계층의 정상화를 돕는 포용금융도 계속해서 전개한다. 이에 따라 토론회 이후 BNK부산은행은 본점 1층에 ‘지역경제 희망센터’를 개소했다. 지역경제 희망센터는 지원대상을 소상공인과 금융취약계층으로 나눠 맞춤형 프로그램을 지원한다.

소상공인에게는 채무조정, 만기 연장 등의 금융지원과 함께 맞춤형 교육 프로그램을 포함한 경영개선 컨설팅 등을 지원한다. 금융 취약계층에 대해서는 부채 탕감과 더불어 채무조정을 통해 제도권 금융으로 복귀할 수 있도록 기회를 제공해 재기를 지원한다.

책임금융 부문에서는 지역의 산업현장에서 발생하는 안전 문제 해결을 위한 솔루션을 제공한다. 세부 사업으로 산업재해 예방을 위한 안전보건평가보고서 발급과 산재예방 컨설팅을 지원하고 이를 통해 발견된 문제를 해결할 수 있는 시설 개선 금융을 공급한다.

BNK는 이번 토론회를 통해 수립된 3대 전략을 바탕으로 ▷생산적금융 2조6000억원 ▷포용금융 9000억원 ▷책임금융 2000억원 총 3조7000억원의 금융을 우선 공급한다. 이번 금융 지원을 마중물로 지역 경제 회복을 도모하고 나아가 성장의 전환점을 마련하겠다는 것이 BNK금융그룹의 목표다.