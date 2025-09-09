살수차 2대 현지에 급파, 구호 생수 5000 병 신속 전달 역대급 가뭄으로 인한 재난 극복과 주민 불편 최소화 위해 힘 보태

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 기록적인 가뭄으로 지난달 30일 재난사태가 선포된 강원특별자치도 강릉시에 긴급 구호의 손길을 내밀었다.

강릉시는 가뭄 장기화로 제한급수를 시행하는 등 주민 불편 최소화를 위해 총력전을 펼치고 있다. 이에 관악구는 강릉시의 재난 극복 노력에 힘을 보태고자 즉각적인 지원에 나선 것이다.

먼저 구는 지난 9월 2일 강릉시 가뭄 해소를 위해 살수차 총 2대(12톤 1대, 5.5톤 1대)를 현지에 급파했다. 동원된 차량은 강릉시 사천면 인근에서 물을 취수해 성산면 보광천 인근까지 원수를 운반하며 긴급 급수를 지원했다.

이어 지난 9월 8일에는 식수난을 겪는 강릉 주민들을 위해 생수 2L 5000병을 신속히 전달했다.

구의 이번 지원은 재난으로 고통받는 이웃 지자체를 돕는 데 적극적으로 동참해야 한다는 연대와 상생의 가치를 실천한 것이다.

구는 지난 경남 산청군 대형 산불 피해 당시에도 구호 물품 전달과 성금 모금에 동참하는 등 꾸준히 나눔의 정신을 이어오고 있다.

박준희 관악구청장은 “장기간의 가뭄으로 큰 피해를 입은 강릉시에 깊은 유감을 표하며, 조속한 복구를 통해 주민들께서 하루빨리 안정을 되찾으시기를 바란다”고 말했다.