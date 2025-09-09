성북구 ‘부패방지경영시스템’ 인증 사후심사 통과...2024년도 선도적으로 국제 표준 부패방지 시스템 첫 인증도입... 부패 가능성 예방·관리 위한 국제 표준 기준 충족

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 한국경영인증원(KMR)으로부터 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 사후 심사에서 ‘적합’ 판정을 받아 인증 자격을 유지하게 되었다.

부패방지경영시스템(ISO 37001)은 조직 내 부패 발생 가능성을 체계적으로 예방·관리하기 위해 국제표준화기구(ISO)가 제정한 국제 표준이다.

성북구는 글로벌 부패방지 표준을 충족하여 지난해 9월 부패방지경영시스템 최초 인증을 획득한 데 이어 올해 1차 사후심사에서도 국제표준의 유효성과 적합성을 공식적으로 인정받았다.

심사를 주관한 한국경영인증원(KMR)은 “성북구는 부패리스크 평가 및 관리 등 부패방지경영시스템의 적합성 측면이 매우 우수하다”며 사후심사 적격 결과를 전했다.

이승로 성북구청장은 “꾸준한 부패방지 노력을 통해 청렴한 조직문화를 확산하고 주민들에게 신뢰받고 공감받는 행정 서비스를 제공하기 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.