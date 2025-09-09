오세아니아 지역 선주사와 6400억원 규모 계약 체결

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] HJ중공업은 9일 오세아니아 지역 선주사와 총 6400억원 규모의 8850TEU급 친환경 컨테이너선 4척에 대한 건조계약을 체결했다고 밝혔다.

HJ중공업이 이번에 수주한 선박은 고효율의 최신 선형과 고연비 기술이 적용, 온실가스 배출을 줄이도록 설계된 친환경 컨테이너 운반선이다.

회사에 따르면 이번에 수주한 선박에는 국제해사기구(IMO)의 선박 황산화물 배출 규제에 대응하기 위해 탈황설비인 스크러버가 설치된다. 또한 친환경 연료인 메탄올을 추진 동력으로 사용할 수 있는 메탄올 레디 선박으로 건조돼 탄소중립 운항으로 언제든 전환할 수 있도록 설계됐다. 아울러 컨테이너 적재량도 극대화됐다.

HJ중공업은 이번 계약 성사를 통해 해당 선주사와 상호 신뢰 관계를 재확인하고 친환경 선박 전문 건조사로서 입지를 다지는 계기로 삼을 계획이다.

HJ중공업 유상철 대표이사는 “이번 계약은 기존 선주가 납기와 사양, 품질에 만족하면서 추가 발주를 이어간 사례”라며 “회사의 친환경 컨테이너선 기술력이 글로벌 시장에서 인정받고 있음을 다시 한번 입증한 것”이라고 밝혔다.

이번에 수주한 컨테이너선은 부산 영도조선소에서 건조돼 2027년부터 차례대로 인도될 예정이다.