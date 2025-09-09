교통대란 차단 총력전…관계기관 합동 대응 가동

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 대규모 아파트 단지 입주와 주요 도로시설 준공으로 예상되는 교통 혼잡에 대응하기 위해 발 빠르게 움직이고 있다.

시는 지난 8일 교통정보센터에서 관계기관 합동 대책회의를 열고 선제적 대응책 마련에 나섰다.

이날 회의에는 포항시 건설 교통사업본부와 포항남·북부경찰서, 한국도로교통공단, TBN경북교통방송, 교통전문업체 관계자 등이 참석했다.

참석자들은 교통량 폭증이 우려되는 구간을 중심으로 교통안전 확보와 흐름 개선을 위한 실질적 방안을 집중 논의했다.

특히 자이애서턴, 한신더휴엘리트파크, 환호힐스테이트 등 대단지 입주와 학산천 복원, 해오름대교 준공으로 인한 교통 수요 급증이 주요 의제로 다뤄졌다.

이에 따라 ▲신호체계 전면 재조정 ▲차로 확충·조정 ▲혼잡 구간 합동 관리 강화 등 강도 높은 대응 방안이 제시됐다.

정정득 건설교통사업본부장은 “대규모 입주와 도로 준공은 시민 생활에 직결되는 중대한 사안”이라며 “사후 대응이 아니라 사전 차단이 핵심인 만큼, 모든 기관이 총력을 기울여 안전하고 원활한 교통질서를 확립해야 한다”고 강조했다.

포항시는 이번 회의를 계기로 혼잡 예상 지역에 대한 합동 대응 체계를 정례화하고, 필요시 즉각적인 수시 회의를 가동하는 등 ‘현장 중심’의 교통 대책을 상시 추진할 방침이다.

시는 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 안전하고 쾌적한 교통환경 조성을 최우선 과제로 삼아 대응 역량을 한층 강화하겠다고 밝혔다.