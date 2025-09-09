전남 화순군에 위치한 무등산CC(무등산 컨트리클럽)의 클럽하우스가 ‘2025 굿디자인(GD) 어워드’에서 실내 건축 디자인 부문 우수산업디자인상품으로 선정됐다.

굿디자인 어워드는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 국내 최고 권위의 디자인 시상식으로 1985년부터 매년 시행하고 있다. 공정한 심사를 거쳐 디자인이 우수한 상품에 정부인증GD(Good Design) 마크를 부여하는 제도다.

최근 클럽하우스를 리모델링 한 무등산CC는 이용객의 편의를 고려한 내부 설계, 현대적인 감각을 더해 고급스러움을 살린 디자인 등을 인정받아 우수산업디자인상품으로 선정이 됐다.

무등산CC 클럽하우스는 리모델링을 통해 단순한 수리와 보완을 넘어 ‘자연과의 조화’, ‘절대된 미학’ ‘시간을 초월하는 가치’ 등을 핵심 철학으로 삼아 휴식과 영감을 주는 클럽하우스로 재탄생해 이용객들에게 좋은 평가를 받고 있다.

총 27홀 규모의 대중제 골프장인 무등산CC는 광주와 전남권 골프 애호가들에게 꾸준하게 사랑을 받는 명문 골프장이다. 사계절 아름다운 풍광과 함께 산악 지형의 특성을 살리면서도 동선과 난이도를 조화롭게 설계하여 초보자부터 상급자까지 만족할 수 있는 재미를 선사한다.

무등산CC 관계자는 “이번 수상은 단순히 골프장 시설의 고급화가 아니라, 무등산CC만의 철학과 문화를 담아낸 디자인 가치를 인정받은 것이라 더욱 뜻 깊다”면서 “앞으로도 고객이 편안하게 머물고 즐길 수 있는 골프장이 되도록 발전해 나가겠다”고 말했다.