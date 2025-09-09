넥서스파마㈜의 더마코스메틱 브랜드 글루타넥스(GLUTANEX)가 다음주 현대백화점 미아점 여섯 번째 매장을 오픈하며, 오프라인 유통망 확대에 속도를 내고 있다. 올해 4월 현대백화점 목동점을 시작으로 천호점, 충청점, 킨텍스점, 더현대 대구점까지 이어진 출점 전략은 브랜드 인지도를 높이는 동시에, 소비자와의 직접 접점을 넓히는 데 주력하고 있다.

이번 현대백화점 미아점 오픈에 이어, 10월과 11월에는 AK플라자 분당점과 수원점 추가 오픈도 예정되어 있어, 글루타넥스는 수도권과 주요 지방 상권을 아우르는 오프라인 매장 확대 전략을 본격화하고 있다.

글루타넥스는 순도 99% 이상의 글루타치온 성분을 기반으로 한 브라이트닝 라인으로 구성되어 있으며, 대표제품으로는 PDRN성분 연어앰플 ‘글로우 테라피 앰플’과 ‘글로우 테라피 스피큘샷 15000’이 있다. 매장에서는 이들 제품을 직접 사용하며, 피부 고민별 맞춤 솔루션을 경험할 수 있다.

넥서스파마㈜ 대표 현유진은 “오프라인 매장은 고객이 브랜드를 직접 경험할 수 있는 중요한 접점”이라며, “앞으로도 다양한 유통 채널 확대를 통해 소비자가 글루타넥스 제품을 가까이에서 만날 수 있는 기회를 지속 제공할 것”이라고 밝혔다.