11~14일 구봉공원 특설무대…무료 야외공연

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군이 지역 출신 역사 인물 ‘장한상’을 주제로 한 창작 뮤지컬 ‘독도장군 장한상’을 오는 11일부터 14일까지 나흘간 남대천 구봉공원 특설무대에서 선보인다.

공연은 매일 오후 7시 30분 시작된다.

작품은 조선 숙종 시기 울릉도와 독도를 지켜낸 수토사 장한상의 활약을 극화했다.

17세기 말 일본 어민들의 도발로 영유권 분쟁이 일던 당시, 장한상은 울릉도와 독도 해역을 지키며 왜인들을 몰아낸 실존 인물로 기록돼 있다.

이번 무대는 남대천의 자연경관을 배경으로 3D 비디오 프로젝션과 특수효과를 결합해 야외 공연의 매력을 극대화한다.

주인공 장한상 역은 뮤지컬과 드라마를 오가며 활동 중인 배우 김준현이 맡았으며, 안용복 역은 배우 조유신, 숙종 역은 박형규가 출연한다.

이외에도 심정완, 김형균, 김륜호 등 뮤지컬 배우와 전문 무용수들이 함께한다.

지역 예술단체와 주민들의 참여도 눈에 띈다. 의성합창단, 풍물단, 태권도·난타 동호인, 아역배우 등 100여 명이 함께 무대에 올라 공동체적 색채를 더했다.

연출은 극단 맥의 이정남 대표가 맡았다. 그는 “역사와 정신을 되새기는 무대가 될 것”이라며 “배우들의 연기와 첨단 영상기술이 어우러져 높은 완성도의 공연을 선보이겠다”고 말했다.

김주수 군수는 “자랑스러운 의성 출신 인물인 수토사 장한상을 재조명해 지역의 소중한 역사를 기리고, 나아가 의성을 대표하는 공연 콘텐츠로 발전하길 기대한다”며 “군민과 관람객의 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 말했다

이번 공연은 전석 무료이며, 관람 연령은 8세 이상이다. 문의는 의성군청 관광문화과로 하면된다.