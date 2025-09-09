누적 판매량 80만개 돌파…말차 열풍 베트남 공장 기반 몽골·캄보디아 수출

[헤럴드경제=신현주 기자] CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 9일 베트남에서 판매 중인 말차 제품을 몽골과 캄보디아 등에도 수출해 인기를 끌고 있다고 밝혔다.

뚜레쥬르는 지난해 6월 베트남에서 말차를 활용한 빵과 케이크 등 총 4종의 제품을 선보였다. 지난해 말에는 국내 인기 제품인 ‘한 장씩 뜯어먹는 32겹 브레드’에 말차를 접목한 제품도 출시했다. 뚜레쥬르 말차 제품은 출시 직후 전 매장에서 제품 품절되기도 했다.

인기에 힘입어 뚜레쥬르는 올 8월 베트남에서 말차 신제품을 추가로 출시했다. 빵과 케이크, 롤케이크 및 음료 등 총 8종을 선보였으며 카테고리도 더욱 확장했다. 올 8월 말 기준 말차 제품들의 누적 판매량은 80만개를 돌파했다. 8월 한 달간 10초마다 1개씩 판매됐다..

뚜레쥬르의 말차 제품은 어린 찻잎을 곱게 갈아 만든 말차의 깊고 진한 풍미를 가득 담은 것이 특징이다. 말차는 잎 전체를 갈아 만들어, 우려 마시는 녹차보다 많은 영양 성분을 함유하고 있다. 베트남에서도 건강과 좋은 원재료에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 말차에 대한 인기도 늘고 있다.

뚜레쥬르는 인스타그램, 틱톡 등 다양한 소셜 미디어 채널을 통해 ‘유어 말차 이즈 백(Your Matcha is back)’ 캠페인을 진행했다.

뚜레쥬르는 몽골과 캄보디아 등 뚜레쥬르가 진출한 인접 국가로 말차 제품들을 수출 중이며 향후 수출량을 지속 확대할 계획이다. 뚜레쥬르는 2007년 베트남 진출 이후 2020년 베트남 롱안 지역에 생산 공장을 설립했다. 현재 베트남 뚜레쥬르 및 베트남에 입점해 있는 롯데마트 전 지점과 현지 로컬마트인 미니고(Mini go!), 한국 진출기업인 두끼, CGV 등에 빵 제품들을 납품하고 있다.

CJ푸드빌 관계자는 “베트남에서 뚜레쥬르 말차 제품의 인기는 뚜레쥬르가 지켜온 K-베이커리의 정체성과 현지 운영 역량이 접목된 우수 사례”라며 “베트남에서 검증된 제품력을 바탕으로 아시아 시장에서 뚜레쥬르의 영향력을 확고히 다지겠다”고 말했다.