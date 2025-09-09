스포츠로 하나 되는 시민들의 가을 잔치 영주시민 2,500명, 함께 달리고 함께 웃다

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 오는 12일, 영주시민운동장에서 ‘제46회 영주시민 체육대회’를 연다.

선선한 가을바람 속에 세대와 이웃이 함께 어울리는 대규모 지역 축제로, 시민 화합과 지역 공동체 결속을 다지는 자리가 될 전망이다.

개회식은 오전 9시 정각 개회식 통보를 시작으로 선수단 입장과 성화 점화가 진행되며 대회의 서막을 연다.

이번 대회에는 19개 읍·면·동과 29개 학교, 8개 직장·단체에서 2,500여 명의 선수와 임원이 참가해 갈고닦은 기량을 펼치고 단합된 힘을 선보인다.

경기는 △육상 △줄다리기 △씨름 △줄넘기 △훌라후프 이어달리기 △중량 들고 달리기 △투호 △게이트볼 △피구 △기관·단체장 이어달리기 △한궁 △배구 △족구 △테니스 △풋살 △장기 △바둑 등 17개 종목으로 진행된다.

남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활체육 종목이 주를 이루며, 경기장은 웃음과 응원으로 가득 찰 것으로 기대된다.

대회는 단순한 체육 행사에 그치지 않고 지역민의 화합과 관광 자원으로서의 의미도 크다.

체육대회와 함께 가족 단위 관람객의 참여가 늘어나면서 지역 상권에도 활력을 불어넣을 것으로 보인다.

대회 당일 원활한 진행과 안전을 위해 시민운동장 내 차량 진입은 전면 통제된다.

참가자와 관람객은 시민운동장 앞 서천 둔치 임시주차장을 이용한 뒤 도보로 이동해야 한다.

영주시는 교통 통제와 현장 안전관리를 빈틈없이 한다는 방침이다.

시 관계자는 “이번 시민체육대회가 가을철 대표 지역 축제로 자리매김해 시민 모두가 함께 즐기고, 나아가 영주만의 공동체적 매력을 알리는 계기가 되길 기대한다”며 “행사가 안전하고 성공적으로 치러질 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.