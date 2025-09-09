[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시는 시민들의 환경 인식 제고와 생태 감수성 함양을 위해 ‘자연과 환경 바로 알기 교육’을 오는 10월 14일부터 24일까지 총 8회에 걸쳐 운영한다고 밝혔다.

참가 신청은 19일까지 평일 오전 10시부터 오후 5시까지(점심시간 제외) 환경관리과를 방문해 접수할 수 있으며, 선착순으로 40명을 모집한다. 교육은 무료로 진행되며, 전화 접수는 불가하다.

이번 프로그램은 중덕지 자연생태공원을 중심으로 이론 강의와 함께 목공예 실습, 친환경 제품 제작, 전통차 만들기 등 다양한 체험 활동이 마련됐다.

또 세종 수목원 등으로의 현장 학습을 통해 자연을 직접 체험하며 환경의 가치를 배우는 시간도 포함됐다. 교육 기간에는 중식이 제공된다.

상주시는 이번 과정을 통해 단순한 지식 전달을 넘어, 시민들이 자연 속에서 몸과 마음을 치유하고 일상에서 친환경적 삶을 실천할 수 있는 계기를 마련한다는 방침이다.

황인수 환경관리과장은 “연잎과 야생화가 어우러진 중덕지 생태공원에서 자연의 소중함을 배우며 특별한 힐링의 시간을 갖길 바란다”며 “이번 교육이 상주시가 지속 가능한 환경 도시로 나아가는 밑거름이 되길 기대한다”고 말했다.