[롯데백화점 제공]
[롯데백화점 제공]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 올해 추석을 맞아 지하1층 ‘설화수’매장에서 다음달 4일까지 ‘옛 지혜를 담은 함과 보자기’를 뜻하는 지함보 포장서비스를 제공한다.


