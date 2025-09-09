청약시장서 역세권 단지 강세 이어저 … 상위 10개 중 7곳이 역세권

역세권 아파트, 빠른 교통과 희소성 무기로 시장의 ‘블루칩’ 부상

부동산 시장에서 역세권 아파트는 여전히 ‘흥행 보증 수표’로 통하고 있다. 어디든 빠르고 쉽게 이동할 수 있는 뛰어난 입지 조건에 더해, 희소성과 풍부한 수요가 맞물리면서 높은 관심을 받고 있는 것이다.

이러한 흐름은 청약시장에서도 뚜렷하게 나타나고 있다. 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면, 올해(1~8월) 전국에서 분양한 아파트 중 평균 경쟁률 상위 10개 단지 가운데 7곳이 역세권 단지(신설 예정역 포함)로 조사됐다. 역세권 프리미엄이 청약 성적에도 직접적인 영향을 미치고 있는 셈이다.

청약시장뿐만 아니라 매매시장에서도 역세권 아파트의 강세는 두드러진다. 주요 지역을 중심으로 신고가 거래가 이어지며, 교통 접근성이 수요자들의 선택에 핵심적인 기준으로 작용하고 있다는 분석이 나온다.

실제로 국토교통부 실거래가 자료에 따르면, 올해 8월 서울 강동구 고덕동의 ‘고덕그라시움’ 59㎡C 타입은 18억7,000만원에 거래돼 이전 최고가(17억5,000만원)보다 1억2,000만원 높은 가격에 신고가를 경신했다. 해당 단지는 지하철 5호선 상일역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 아파트로, 교통 편의성과 잘 갖춰진 생활 인프라를 바탕으로 꾸준한 수요를 이어온 것으로 풀이된다.

지방에서도 이 같은 분위기는 이어지고 있다. 충남 아산시 탕정면의 ‘한들물빛도시예미지’는 수도권 지하철 1호선 탕정역을 도보로 이용할 수 있는 입지적 장점을 바탕으로 수요자들의 주목을 받고 있다. 이 단지 전용 74㎡B는 올해 8월 5억2,400만원에 거래되며 신고가를 기록, 지방 역세권 아파트도 강세 흐름을 이어가고 있음을 보여줬다.

한 부동산 업계 관계자는 “역세권 아파트는 실수요자와 투자자 모두에게 매력적인 상품으로, 교통 편의성뿐 아니라 생활 인프라가 갖춰져 있어 시장 내 입지가 탄탄하다”며 “향후 금리나 시장 상황 변화에도 상대적으로 안정적인 수요를 유지할 가능성이 높다”고 전했다.

이러한 가운데, 수도권 지하철 1호선 ‘부성역(가칭)’ 신설 개통이 예정된 지역 인근의 신축 아파트가 분양 중이어서 수요자들의 이목이 집중되고 있다.

HDC현대산업개발은 충청남도 천안시 서북구 부대동 일원에서 ‘천안 아이파크 시티 2단지’를 분양 중이다. 단지는 지하 2층~지상 최고 34층, 11개 동, 전용면적 84~118㎡ 총 1,222세대 규모로 구성되며, 이중 민간임대 물량을 제외한 977세대가 일반 분양된다.

단지는 삼성SDI(천안사업장)를 비롯해 천안일반산업단지, 아산스마트밸리 일반산업단지, 백석농공단지, 천안유통단지, 천안마정기계 일반산업단지 등 다양한 산단으로의 출퇴근이 쉽다.

편리한 교통환경도 갖췄다. 수도권 1호선 전철 부성역(가칭)이 단지 인근에 신설 예정돼, 향후 도보로 이용할 수 있을 전망이다. 직산역과 두정역 사이에 들어서는 이 역이 개통되면 서울 및 수도권 주요 지역으로의 접근성이 더욱 향상될 것으로 기대된다. 아울러 부성역 주변은 성성지구, 업성지구, 부성지구 등 도시개발사업이 활발히 진행 중으로 유동 인구와 상주 인구 증가에 따른 추가 수혜가 예상된다.

한편, ‘천안 아이파크 시티 2단지’의 청약 일정은 9일(화) 1순위, 10일(수) 2순위 청약 접수가 진행된다. 이후 당첨자 발표는 9월 16일(화)로 예정돼 있으며, 정당계약은 9월 27일(토)~30일(화)까지 총 4일간 진행된다.

‘천안 아이파크 시티 2단지’의 견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 일원에서 9월 5일 개관할 예정이다.