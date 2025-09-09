이전시 순입금액에 따라 최대 60만원 상품권 추가 증정

[헤럴드경제=문이림 기자] KB증권은 중개형개인종합자산관리계좌(ISA) 보유 고객을 대상으로 ‘중개형 ISA 이전&입금 이벤트’를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트는 신규·기존 고객 모두 참여할 수 있으며 오는 10월 31일까지 진행된다. KB증권에서 중개형 ISA 계좌를 새로 개설하거나, 2025년 8월 기준 평균 잔고가 1원 이하였던 기존 고객이 10만원 이상을 순입금하면 신세계 상품권 1만원을 받을 수 있다.

타 금융사 보유 ISA를 KB증권으로 이전할 경우, 이전 금액에 따라 최대 100만원 상당의 신세계 상품권이 지급된다. 금액은 ▷1억원 이상 100만원 ▷8000만원 이상 1억원 미만 45만원 ▷6000만원 이상 8000만원 미만 30만원 ▷4000만원 이상 6000만원 미만 13만원 ▷2000만원 이상 4000만원 미만 7만원 ▷1000만원 이상 2000만원 미만 4만원 ▷500만원 이상 1000만원 미만 1만5000원 ▷100만원 이상 500만원 미만 1만원 등이다.

순입금 이벤트도 마련됐다. 입금 규모에 따라 5000원부터 최대 60만원까지 신세계 상품권이 제공된다. 이는 기존 KB증권 ISA 고객과 이전 완료 후 추가 입금한 고객에게 동일하게 적용된다.

ISA 계좌에서 장외채권, 펀드 등을 100만원 이상 순매수하면 상품군별로 1만원의 신세계 상품권을 지급한다. 최대 2만원까지 받을 수 있다. 환매조건부채권(RP), 상장지수펀드(ETF), 채권형 펀드, 머니마켓펀드(MMF)는 대상에서 제외된다.

또, ISA 계좌에 순입금(이전 포함)하고 연간 납입한도를 모두 채운 고객은 구간별로 최대 10만원의 국내 주식쿠폰을 추가로 받을 수 있다. 특정 지정일에 ISA 계좌 이전 신청을 완료한 고객 중 추첨을 통해 ‘손 없는 날 이사(ISA)’ 이벤트로 배달의민족 상품권 2만원이 지급된다.

모든 혜택은 이벤트 신청 후 11월 1일부터 30일까지 계좌 잔고를 유지해야 받을 수 있다.