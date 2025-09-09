[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국원자력환경공단이 지난 5일 행정안전부 주관 ‘2025년 재난 대응 안전한국훈련’ 평가에서 3년 연속 우수기관으로 선정됐다.

공단은 지난 6월 28일 중저준위 방사성폐기물처분장에서 경주시, 소방서, 경찰서, 동국대학교 병원 등 11개 유관기관과 협업해 태풍에 의한 시설 피해와 사상자 발생 상황을 가정해 훈련을 진행했다.

참여기관과 재난안전통신망을 활용해 신속하게 소통하고 각 기관의 역할을 실전처럼 수행하며 현장 대응력을 보여준 점이 심사에서 높은 평가를 받았다.

또 공단은 방폐장 인근 지역 초등학교를 대상으로 재난안전교육을 실시하고 협력사 경영진과 안전간담회를 통해 현장 안전점검과 국정과제를 공유하는 등 안전에 만전을 기하고 있다.

기후위기에 따른 새로운 재난 유형에도 대비해 산불대응 수막설비를 설치중에 있다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 “지속적인 개선으로 재난대응체계를 강화해 어떤 재난 상황에도 국민의 안전을 지킬 수 있게 안전한 방폐장을 운영하겠다”고 말했다.