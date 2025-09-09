농가 일손 부족 해소, 구민 자원봉사로 해결... 수확 농산물, 마포복지재단 통해 지역사회에 기부

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 9월 8일 오전 마포 구민광장에서 ‘흙한줌 푸마시 봉사단’ 발대식을 열고 농가 일손 돕기와 농작물 기부를 연계한 마포구 특화 자원봉사 활동을 본격적으로 시작했다.

‘흙한줌 푸마시 봉사단’은 일손 부족으로 어려움을 겪는 농장주와 자원봉사를 희망하는 구민을 연결, 파종기·수확기 농작업을 지원, 수확한 농산물을 지역사회에 기부하는 ‘상생형 자원봉사 프로그램’이다.

이날 발대식에는 화훼와 농작물 재배에 관심있는 자원봉사자 20명이 참여했다. 발대식을 마친 봉사자들은 경기도 고양시 행주외동 109-1 소재 농장으로 이동, 잡초 제거와 농작물 수확·선별 작업 등 다양한 현장활동에 구슬땀을 흘리며 봉사활동을 펼쳤다.

이번 봉사에 참여한 한 구민은 “흙을 만지며 함께 땀 흘리니 보람이 크다”며 “이렇게 거둔 수확물이 누군가의 밥상에 오르게 된다고 생각하니, 단순한 봉사를 넘어 진짜 나눔을 실천한 것 같아 더욱 뿌듯하다”고 소감을 전했다.

구는 이번 9월 활동에 이어 오는 10월에도 봉사단을 운영해 농가의 수확기를 지원할 계획이며, 수확된 농산물은 마포복지재단에 기부될 예정이다.

박강수 마포구청장은 “푸마시 봉사단은 우리 선조들이 서로 돕고 나누던 상부상조의 전통을 오늘날 봉사로 이어가는 뜻깊은 활동”이라며 “봉사자들의 손길이 농가의 어려움을 덜고, 수확물이 이웃의 식탁으로 이어지는 따뜻한 선순환이 앞으로도 지역 곳곳에 퍼져나가길 바란다”고 말했다.

마포구는 앞으로도 지역사회 수요에 기반한 자원봉사 프로그램을 지속적으로 확대, 주민 주도의 자원봉사 활성화를 통해 따뜻한 공동체 문화를 확산해 나갈 방침이다.