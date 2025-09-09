온라인 주민투표 참여 2018년 대비 4.6배 증가… 올해 첫 2000 명 돌파 주민참여예산 5억 원에서 7년만에 약 3배 성장... 14억 원 규모 편성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 지난 8월 18일부터 29일까지 진행한 ‘2026년도 중랑구 주민참여예산 온라인 주민투표’가 성황리에 마무리됐다.

주민참여예산제도는 구민이 예산편성 과정에 직접 참여해 필요한 사업을 스스로 결정할 수 있도록 하는 제도로 지역 현안 해결과 지방자치단체의 예산 운용에 주민 의견을 반영하기 위해 매년 운영되고 있다.

2018년 5억 원 규모로 시작한 주민참여예산은 매년 확대돼 올해는 총 14억 원 규모로 편성될 예정이다. 주민투표 참여자 수는 2018년 430명에서 올해 2000명을 넘어 약 4.6배 증가, 지난해보다도 50.2% 늘어나 역대 최고치를 기록했다.

아울러 주민 제안 사업 건수 역시 지속적으로 증가하고 있다. 올해는 총 187건이 접수, 구의 부서 검토와 주민참여예산위원회 심사, 주민투표 절차를 거쳐 최종 37개 사업(13억6000여만 원 규모)이 선정됐다.

주요 사업으로는 ▲소파 어린이공원 개선 ▲면목복개천변 체육시설 및 녹지 환경 개선 ▲봉화산 동행길 안전 표지판 설치 ▲동일로 진입부 교통안전시설 설치 등 주민생활밀착형 사업이 다수 포함돼 지역 내 환경 개선에 기여할 것으로 기대를 모은다.

선정 결과에 대해 주민들은 실생활에 꼭 필요한 사업들이 반영된 점에 높은 만족감을 나타냈다. 특히 아이들의 안전한 놀이환경 조성, 교통안전 강화 등 긍정적인 변화가 기대된다는 반응이 이어졌다.

류경기 중랑구청장은 “매년 주민투표 참여율과 제안 건수가 꾸준히 증가하고 있는 것은 구정에 대한 주민 여러분의 높은 관심과 참여 의지를 보여주는 결과”라며 ““앞으로도 주민 한 분 한 분의 소중한 의견에 더욱 귀 기울이며, 구정에 적극 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.