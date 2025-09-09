은평구, 무료 인공지능(AI) 교육으로 중장년 창직 지원 ...40~64세 중장년 인공지능(AI) 강사 도약 프로그램 시즌2 참여자 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 중장년층의 경력전환과 창직(創職)을 지원하기 위해 ‘구해줘 4064 커리어즈 시즌2: AI 인공지능(딥러닝) 교육 전문가 양성과정’ 참여자를 모집한다.

‘구해줘 4064 커리어즈’는 40세~64세 중장년층을 대상으로 풍부한 경험과 역량에 디지털과 인공지능(AI) 전문성을 더해 공공과 민간 교육 현장에서 새로운 진로를 개척할 수 있도록 돕는 맞춤형 교육 프로그램이다.

구는 시즌1 ‘AI 활용·디지털 교육 전문가 양성과정’을 오는 9일 개강을 앞두고 있으며, 이번에는 시즌2 과정 모집에 나섰다.

시즌2 교육은 10월 21일부터 11월 20일까지 불광천 미디어센터 등에서 주 2회, 총 10차시 일정으로 진행된다.

교육은 이론과 실습을 병행하며, 수료 후에는 ▲디지털 동행플라자·평생학습관 등 지역 공공 교육시설 디지털 강사 ▲디지털 새싹교실 강사 ▲인공지능(AI) 교육 프리랜서 등으로 활동할 수 있도록 1:1 창직 컨설팅과 후속 지원이 제공된다.

교육비는 전액 무료다. 참여를 원하는 구민은 모집 포스터에 안내된 큐알(QR)코드를 통해 신청할 수 있다.

자세한 내용은 은평구청 누리집 내 중장년 소식 게시판에서 확인하거나 운영기관인 (주)상상우리 교육팀 전화로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “중장년층이 인공지능(AI) 전문성을 더해 새로운 강사로 도약할 수 있도록 지원하겠다”며 “은평구와 함께 경력 재설계와 창직의 기회를 적극적으로 열어가길 바란다”고 말했다.