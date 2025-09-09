2리터 생수 1만 병 전달하며 온정 나눠...빠른 일상 회복 기원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(구청장 이수희)는 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉시에 2리터 생수 1만 병을 긴급 지원했다고 9일 밝혔다.

강릉시는 최근 계속되는 가뭄으로 생활용수 공급이 원활하지 않아 제한 급수를 시행하고 있으며, 행정안전부는 범정부 차원의 총력 대응을 위해 지난달 30일 강릉시에 재난 사태를 선포했다.

이에 강동구는 식수난 해소와 주민들의 생활 안정을 돕기 위해 즉시 사용 가능한 생수를 준비해 강릉시에 전달했다.

앞서 구는 지난 4월에도 산불 피해를 크게 입은 의성군과 영양군에 긴급 구호 물품을 전달한 바 있으며, 재난 피해 지역에 대한 지원을 꾸준히 이어오고 있다.

이수희 강동구청장은 “최근 유례없는 가뭄으로 불편과 어려움을 겪고 계신 강릉시민들께 도움이 되길 바라며 조속히 평온한 일상을 되찾기를 강동구민과 함께 염원한다”고 말했다.

강동구는 앞으로도 재난 상황에서 이웃 도시와 연대하며 함께 어려움을 극복하고 상생하는 노력을 이어나갈 계획이다.