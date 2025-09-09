정부 2차 추경 8억 2천만 원 국비 확보로 발행 계획 200억 원 증액 2025년 총 910억 원 발행, 서울시 자치구 중 최대 규모 달성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 9월 16일부터 210억 원 규모의 ‘성북사랑상품권’을 발행한다.

성북구는 올해 정부 2차 추경 6000억 원 중 8억2000만 원의 국비를 확보해 기존 계획보다 200억 원을 추가 발행하게 됐다.

이에 따라 2025년 한 해 동안 총 910억 원 규모의 지역사랑상품권을 발행하게 되었으며, 이는 서울시 전체 자치구 가운데 가장 많은 규모다.

구는 이번 대규모 발행을 통해 상품권 이용 활성화와 지역경제 회복에 박차를 가한다는 계획이다. 특히 지역 내 소상공인과 주민들에게 실질적인 경제적 지원 효과가 있을 것으로 기대된다.

추석 명절을 맞아 발행되는 이번 성북사랑상품권은 기본 7% 할인에 더해 예산 소진 시까지 선착순으로 3% 페이백을 추가 제공해 총 10%의 할인 혜택을 누릴 수 있다. 다만 페이백 이벤트는 한정된 예산으로 운영되는 만큼 조기 소진 가능성이 있어 신속한 참여가 필요하다. 상품권은 서울페이+ 앱에서 구매와 사용이 가능하며, 성북구 내 서울페이 가맹점에서 사용할 수 있다.

이승로 성북구청장은 “910억 원 규모의 성북사랑상품권 발행이 지역경제 회복의 마중물이 되길 바라며, 앞으로도 소상공인과 주민의 생활에 실질적인 도움이 될 다양한 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.