[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경북권 이랜드리테일은 동아백화점과 NC백화점 등 전 지점에서 오는 10일부터 16일까지 7일간 ‘가을맞이 이득위크’ 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 사은행사와 스페셜 이벤트, 지점별 한정 프로모션 등 다양한 혜택이 마련됐다.

대표 행사는 10일 단 하루 ‘이포인트 3배 적립’, 당일 100만원 이상 구매 고객 대상 5만원 추가 적립, 5만원 이상 구매 시 패션·모던 5000원 할인쿠폰 증정, E페이머니 신규 가입 고객 대상 5000포인트 즉시 지급 등이다.

수성점은 동아IM뱅크카드로 10만원 이상 결제 시 5000원 상품권, 패션·모던·식품 합산 20만원 이상 구매 시 롤링핀 베이커리 1만원권을 제공한다. 가구 구매 금액대별 상품권 제공 행사도 진행한다.

쇼핑점은 구찌·페레가모 등 해외 명품 특가전과 숲·리스트·비지트인뉴욕 가을 재킷 제안전, 아동 신학기 교복룩 행사, 인기 골프웨어 특가전을 진행한다. 9월10일 단 하루, 패션관 10만원 이상 구매 시 스타벅스 상품권을 증정하고 선착순 고객에게 장바구니도 제공한다.

동아쇼핑·수성·강북 등 대경권 식품매장에서는 오는 11일부터 14일까지 지정 상품 초특가 행사를 비롯해 기간별로 홍로사과, 캠벨포도, 한우, 활꽃게, 전복 등 ‘킴스 추천’ 한정 특가전을 진행한다.

더불어 오후 5시부터 시작하는 ‘퇴근런’ 타임세일, 추석 선물 사전 기획전, 건강식품전, 수입식품 컬렉션 등 다채로운 기획전도 마련했다.

NC엑스코·경산점 등 모던하우스 전 지점에서는 10일 단 하루 전 고객 20% 특별 할인과 장바구니 증정 행사가 열린다. 행사 기간 소프트워싱 리버시블 침구, 베딩·배개 시리즈, 도자기 단품 세트 등 할인 행사도 함께 진행된다.

이랜드 리테일 관계자는 “가을 시즌을 맞아 열리는 이번 ‘이득위크’ 행사는 고객들이 실속적이고 다양한 혜택을 누리면서 합리적인 가격으로 필요한 상품을 구매할수 있도록 기획했다”고 말했다.