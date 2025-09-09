구매 할인 7% 혜택... ‘서울Pay+’ 앱 구매

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 오는 9월 17일 오전 10시 총 91억 원 규모의 ‘도봉사랑상품권’을 발행한다.

이번 상품권 발행은 추석 명절을 앞두고 구민들의 장바구니 부담을 덜고자 추진됐다.

상품권은 ‘서울페이플러스(서울Pay+)’ 앱에서 1인당 월 50만 원까지 구매 가능하며, 할인율은 7%다. 유효기간은 구매일로부터 5년이다.

도봉구 소재 도봉사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있으며, 가맹점 찾기는 ‘서울페이플러스’ 앱에서 확인할 수 있다.

오언석 도봉구청장은 “이번 도봉사랑상품권 발행이 구민과 지역 내 소상공인 모두에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “구민에게는 알뜰한 소비 기회를, 소상공인에게는 매출 증대 효과를 가져오는 도봉사랑상품권에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

앞서 구는 올해 1월 설 명절을 맞아 120억 원 규모의 도봉사랑상품권을 발행했다. 판매 시작 약 3개월 만에 발행액 전액 소진됐다.