[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구대는 오는 12일 오후 6시까지 2026년 수시모집을 통해 총 4217명(정원내 3763명, 정원 외 454명)의 신입생을 선발한다고 8일 밝혔다.

개교 70주년을 맞는 대구대는 이번 수시모집의 주요 전형(정원내)은 학생부교과 일반전형 1920명, 학생부교과 지역인재전형 464명, 학생부교과 면접전형 145명, 학생부종합 서류전형 729명, 예체능실기전형 254명 등이다.

이번 학생부교과 면접전형이 신설된 것이 특징이다.

이 전형은 1단계에서 학생부 100%로 10배수를 선발한 후 2단계에서 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%를 합산해 선발한다.

대구대는 신입생을 위한 파격적인 장학 혜택도 마련했다.

DU 리더스 장학금(S등급·A등급)은 정규학기 수업료와 대학원 등록금, 교재비, 기숙사비, 해외어학연수, 학교시설 무료 이용 등의 파격적인 혜택이 제공ㄷㅚㄴ다.

DU 드림 장학금(A등급·B등급)은 정규 학기(8학기 또는 4학기) 수업료의 50%를 지원한다.

또 수시 및 정시 최초합격자를 대상으로 모집단위별·전형유형별로 첫 학기 수업료의 최대 70%에서 20%까지 입학성적우수 장학금을 지급한다.

수시모집 충원합격자에게는 기숙사 입사 시 첫 학기 기숙사비(50만원)을 지원하고 DU(두)손잡고 추천장학금은 지원자 모두 상호추천해서 등록하는 신입생을 대상으로 총 500명을 추첨해 장학금(30만원)을 제공한다.

대구대는 특수교육·재활과학·사회복지 분야의 국가대표 대학이다.

1961년 국내 최초로 특수교육과 개설하며 우리나라 특수교육 분야에서 선구적인 역할을 했으며 지금까지도 특수교육 관련 학과가 포함돼 있는 사범대학은 전국 최상위 수준의 임용 합격자를 배출하고 있다.

또 올해 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 발표한 ‘2025년 SW중심대학’에 최종 선정되며 AI·SW 융합교육 거점으로 도약하기 위한 토대를 마련했다.

이밖에 대구대는 RISE사업(지역혁신중심 대학지원체계)을 통해 경북도와 함께 지역 및 대학 혁신을 추진한다.

경북도가 주관하는 RISE사업에서 총 9개 단위과제(지정형 3개, 공모형 6개)에 선정돼 매년 91억원, 5년간 450억원 이상을 지원받아 지역사회와의 협력을 기반으로 한 산학 연계형 인재를 양성한다.