마케팅 대행사 ‘크리에이티비젼’과 AI 기술기업 ‘다이퀘스트’가 생성형 AI 기반 콘텐츠 플랫폼 도입 및 공동 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약을 통해 양사는 생성형 AI 기술을 활용한 디지털 마케팅 환경 구축에 협력하고, 국내 AI 기반 마케팅 제작의 자동화와 효율성 향상을 도모한다.

협약에 따라 크리에이티비젼은 다이퀘스트가 개발한 생성형 AI 콘텐츠 플랫폼 ‘젠웨이브(GenWave)’를 도입한다. 젠웨이브는 키워드 기반 입력만으로 이미지, 영상, BGM, 캐릭터, 숏폼(Short-form) 콘텐츠 등을 자동으로 생성할 수 있는 솔루션이다.

크리에이티비젼은 젠웨이브 도입을 통해 기존 마케팅 제작 프로세스의 자동화 비중을 높이고, 콘텐츠 제작 소요 시간과 비용을 절감할 수 있는 기반을 마련하게 됐다. 젠웨이브는 프롬프트 자동 증강, 콘티 자동 완성, 숏폼 영상 자동 제작, 스타일 리메이크 기능 등을 포함하고 있으며, 기획과 편집 과정을 최소화해 다양한 형식의 광고 콘텐츠 제작이 가능하다.

젠웨이브는 관리자와 사용자 계정을 분리해 협업 환경에서도 동시 작업이 가능하도록 설계됐다. 다이퀘스트는 해당 플랫폼을 통해 광고·마케팅 업계 내 다수 인원이 프로젝트를 공동 수행할 수 있는 체계를 제공하고 있다.

다이퀘스트 전승훈 대표는 “젠웨이브 플랫폼은 콘텐츠 제작 환경의 자동화 및 협업 최적화를 지원할 수 있도록 개발됐다”며 “플랫폼 활용을 통해 다양한 마케팅 콘텐츠 수요에 대응할 수 있다”고 설명했다.

크리에이티비젼 김재형 부대표는 “젠웨이브 도입은 AI 기술을 마케팅 실무에 적용하기 위한 구체적 조치”라고 밝혔다.

다이퀘스트와 크리에이티비젼은 오는 9월 중 젠웨이브의 기능을 체험할 수 있는 무료 크레딧 제공 이벤트를 실시할 예정이다. 해당 이벤트는 국내 광고 대행사 및 콘텐츠 제작사를 대상으로 진행되며, 젠웨이브의 실제 사용 경험을 공유하는 방식으로 구성된다.

양사는 이번 협약을 시작으로 생성형 AI 기술을 다양한 마케팅 분야에 적용하고, 장기적으로는 AI 기반 마케팅 생태계 조성 및 관련 산업의 기술 확산을 위한 협력 체계를 구축해 나갈 계획이다.