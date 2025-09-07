조지아주 기반 정치인 브래넘…‘親트럼프’ 극우 성향 “세제혜택 받고 불법이민자 써...이렇게 많은 한국인 체포될지 몰라”

[헤럴드경제=천예선 기자] 미국 이민 당국이 조지아주의 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 합작공장 건설 현장을 단속해 한국인 300여명이 구금된 가운데, 이를 신고했다는 제보자가 나타났다.

6일(현지시간) 연합뉴스 취재에 따르면, 조지아주 기반 정치인 토리 브래넘은 자신이 이번 단속의 ‘제보자’라고 주장했다. 그는 “세제 혜택을 줬지만, (지난 4일 불법체류 및 불법고용 단속의 대상이 된) 한국 기업들은 비정규직이든 정규직이든 조지아 주민을 (거의) 고용하지 않았다”고 말했다.

조지아주 12선거구에서 공화당의 연방 하원의원 후보로 출마한 브래넘은 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 자기가 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 배터리 공장 건설 현장에서 불법 행위가 일어나고 있다고 이민세관단속국(ICE)에 신고했다고 주장했다.

자신을 트럼프 대통령의 지지자로 소개한 브래넘은 현대차 같은 한국 기업들이 미국에 투자하는 조건으로 세제 혜택을 받으면서 미국인 대신 저임금의 불법 이민자를 다수 고용하는 것은 지역 경제에 대한 기여가 아니라고 주장했다.

그는 ICE에 신고한 동기에 대해 “난 불법 이민에 전적으로 반대한다”며 “난 트럼프에 투표했으며 불법 이민을 끝내기 위해 트럼프에 투표했다. 그들은 미국에서 불법으로 일할 수 없고 그게 그들에게도 좋다. 그들은 노예 같은 환경에서 일하기 때문이다”라고 주장했다.

브래넘은 300여명의 한국인이 체포된 것과 관련해 “예상하지 못했다”며 “한국 기업이라면 H1B(전문직 취업비자) 비자로 왔을 거라고 생각했다”고 말했다.

또한 한국 기업이 미국에서는 공장 건설에 필요한 숙련 노동자를 구하기 쉽지 않아 한국에서 노동자를 데려온다는 이유와 관련해서는 “그건 사실이 아니다”고 반박했다.

그는 “우리 서배너(현대차 공장 인근 도시)에는 매우 숙련된 건설자와 장인들이 있다”며 “그들은 직업안전보건청(OSHA) 인증을 받았고, 임금이 더 비쌀 수 있지만 그 공장 건설 현장에서 일어난 것과 같은 사고를 일으키지는 않을 것”이라고 말했다.

그러면서 “H1B 비자로 오는 엔지니어들은 더 낮은 임금을 받고 일할 의사가 있기 때문에 미국 엔지니어들의 일자리를 뺏어간다”며 “여기 와서 사업하려면 우리 사람을 고용해야 한다. 그렇게 하지 않으면서 우리가 주는 세제 혜택만 받으면 미국이 얻는 것은 무엇인가?”라고 반문했다.