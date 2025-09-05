174. 폴 고갱 위대한 예술가이자, 무책임한 방랑자

순수의 예술을 위해 미지의 땅 타히티로

견디기 힘든 기다림이었다. 뭐라고 말할 수 없는 설렘이었다. 배는 무레아를 돌아 그곳에 가까이 붙고 있었다. 아, 드디어 새로운 삶이 시작되리라.

타히티섬. 폴 고갱은 그곳을 낙원으로 알고 왔다. 꺾인 영혼을 보듬어줄 천국으로 여기고 왔다. 당시 고갱은 만신창이였다. 가족과 멀어지고, 동거하던 친구와 피를 볼 만큼 싸우고, 뜻대로 풀리는 일도 없고…. 그는 가만히 있다가도 눈물을 쏟고, 때로는 잠결에도 소리를 질렀다.

1891년 6월 8일. 고갱은 드디어 그 섬의 파페에테항에 발을 디뎠다.

이때는 그의 마흔세 번째 생일에서 하루가 지난 날이었다. 63일간의 항해가 끝난 때이기도 했다. 고갱은 화가였다. 보통 화가와는 다른 화가였다. 추구하는 바도, 표현하는 법도 그랬다. 그는 강한 선을 좋아했다. 진한 색을 사랑했다. 이를 통해 그리려고 한 건 순수의 세계였다. 현실과 상상, 실제와 환상이 함께 넘실대도 어색하지 않은 세상이었다. 대상을 단지 예쁘게 표현하려는 통념 따위는 관심 밖 일이었다. 고갱이 외딴섬, 타히티에 온 이유 또한 이 부분과 맞물렸다. 본인이 쓴 글대로 “문명의 껍질을 벗기고, (…) 오직 야성적인 풍경에서 원주민이 사는 대로 살며, 떠오르는 것을 아이처럼 전달하기(그리기) 위해서”가 목적이었다.

고갱은 타히티섬의 후미진 마을까지 파고들었다.

섬 안에서도 가장 문명화가 덜 된 곳을 찾았다. 고갱은 대나무를 깎아 오두막을 세웠다. 그러곤 사람들과 숲, 인근 섬을 돌았다. 보이는 모든 것을 놓고 상상과 관찰을 번갈아 했다. 그 결과, 그만의 독특한 풍이 맺힌 회화 60여점을 내놓을 수 있었다. 고갱은 거기서 결혼(사실혼)도 또 했다. 상대는 당시 14세 무렵의 원주민 소녀, 테하마나. 지금의 윤리관으로 보면 결코 용납할 수 없는 일이다. 그렇게 붓질을 하고, 그 나름대로는 가정도 꾸리며 사는가 싶었는데… 고갱은 갑자기 짐을 챙겼다. 홀연히 떠나버렸다. 그가 배를 타고 왔던 곳, 프랑스로 다시. 고갱은 지금껏 만든 예술품만 챙겼다. 연을 맺은 어린 아내는 놔둔 채였다. 그게 근 2년 새 벌어진 일이었다.

왜 그랬을까.

사실, 고갱은 늘 그런 인간이었다. 그의 삶은 잠정적이었다. 그는 어느 곳이든 천막을 치고 살 수 있었다. 또 언제 그랬느냐는 듯 이를 걷고 떠날 수도 있었다. 그것은 많은 경우 통제할 수 없는 격정 탓이었다. 급한 성미, 남은 신경 쓰지 않는 이기심의 영향도 상당했다. 또, 때로는 그를 알아봐 주지 않는 무심한 세상 때문이기도 했다.

30대 주식 중개인, 돌연 전업화가 선언

1882년부터 이뤄진 파리 주식시장의 위기.

많은 이는 고갱이 첫 격정을 터뜨린 시기로 이때를 꼽을 것이다. 고갱은 그 무렵 전업 화가가 되겠다고 선언했다. 누구에게? 아내와 자식들에게. 당시 그의 나이는 서른다섯 살이었다. 모두가 놀랐다. 고갱은 지난 10년간 증권 거래인으로 살았다. 벌이도 괜찮았다. 그간 다진 수완이면 어떻게 솟아날 구멍을 찾을지도 모를 일이었다. “아니, 그런 건 이제 필요 없단 말이오. 앞으로는 그림에 생을 걸어볼 참이오.” 하지만 그는 가족의 호소에도, 지인의 타이름에도 같은 말만 할 뿐이었다.

무엇이 그를 이렇게 만들었는가.

사실, 고갱은 지금껏 하릴없이 목줄에 묶인 야수 같은 삶을 살고 있었다. 이를 끊기 위해 기회만 엿보던.

고갱은 1848년 프랑스 파리에서 출생했다.

아버지는 진보 성향 언론인이었다. 그는 피 끓는 성향의 소유자였다. 어머니의 이력도 남달랐다. 당시 유명 사회주의자였던 플로라 트리스탕. 어머니는 그 트리스탕의 딸이었다. 고갱은 제 잇몸에 두 집안의 송곳니를 박고 태어났다. 거기에는 얽매이지 않는 정열, 속박되지 않는 맹렬함이 서려 있었다. 고갱은 긴 시간 그 성향에 맞춰 살았다. 어릴 적에는 페루에서 5년간 살았다. 그러다 열일곱, 수습 도선사로 일하면서부터는 6년가량 상선에 있었다. 그는 배를 타고 라틴 아메리카를 누볐다. 언젠가는 오로라가 깔리는 북극에 간 적도 있었다. 그랬던 그가 1871년께, 파리로 돌아와 주식 중개인의 길을 걸었다. 처음에는 금방 관두고 또 떠날 생각이었을지도 모른다. 그런데 결혼을 하고, 자식도 여럿 낳고…. 가장이 된 고갱은 그 자리에 눌러앉고 말았다. 몰아치는 갑갑함은 취미로 풀었다. 그게 그림이었다. 고갱이 붓질에 재미를 느낀 데는 당시 어머니의 지인 영향도 컸다고 한다.

그러던 고갱은 언젠가부터 헷갈렸다.

자기가 그림을 그리는 주식 중개인인지, 주식을 중개하는 그림쟁이인지.

이런 가운데, 고갱은 이번 주식시장 위기를 ‘발판’ 삼아 전업 화가의 길로 방향을 튼 것이었다.

그렇게 방랑의 본성을 터뜨리고 만 모습이었다. 어쩌겠는가. 일단 받아줄 수밖에 없었다. 그러나 예상대로였다. 고갱의 그림은 잘 팔리지 않았다. 고갱의 아내는 덴마크 출신이었다. 그녀는 생활고를 견디지 못했다. 아이들과 함께 코펜하겐으로 갔다. 고갱도 함께 나섰지만, 얼마 안 가 가족만 둔 채 프랑스로 돌아와야 했다. 고갱은 일도 잃고, 가족도 잃었다. 그것은 이기적 선택의 말로인 듯했다. 그의 삶은 앞으로 더 고단해질 터였다. 돈과 욕망 때문에 울고, 냉정한 세상과 본인의 인간적 결함 때문에 무너지는 시간이 이어질 터였다. 얻은 게 딱 하나 있긴 했다. 그가 놓고 있었던 것. 자유였다. 목줄을 끊은 야수는 더는 목줄을 찾지 않았다. 일은 벌어졌다. 이제 혼란과 무질서, 즉흥적으로 생겨나는 하루하루를 향해 나아갈 뿐이었다.

파격을 찾아 참신을 찾아 거듭 천막을 치고 걷었다

고갱에게는 꿈이 있었다.

그중 하나는 예술계에 파란을 몰고 오는 일이었다. 독창적 그림을 내보여 대란을 일으키는 일이었다. 선배 화가 에두아르 마네가 <풀밭 위의 점심 식사>로 그랬듯, 당장의 인상파 무리가 인상주의 전시회에서 그랬듯. 결과적으로 그 꿈을 이룰 수는 있었다. 다만, 그건 먼 미래에 도래하는 상황이었다.

고갱은 1886년 5월에 열린 제8회 인상파 전시회에 그림 19점을 대거 출품했다.

여기서 짚고 가야 할 게 있다. 그가 인상주의 화가들의 행사에 함께하긴 했지만, 그들과 똑같이 ‘포개질’ 생각은 없었다는 것이다.

그동안 고갱은 파리, 그리고 프랑스 서북부를 오갔다. 계속해 그림을 그리고, 기법을 연구했다. 고갱은 그때부터도 순수의 세계를 갈망했다. 예쁜 껍질보다는 솔직한 알맹이를 탐구하고 싶은 마음이었다. 그는 언젠가부터 붓으로 단순히 재현을 하는 일을 넘어 화가 개인의 감정, 사상까지 녹이는 데 천착했다. 마냥 아름답게 그리는 일에는 점점 더 손을 놓았다. 이는 상징주의의 영역이었다. 그는 또, 캔버스 위 표현도 보통 화가와는 다른 방식을 시도했다. 과감한 원색, 원근법의 파괴, 현실과 상상을 한데 뭉치는 방식 등을 활용했다. 이것은 종합주의(Synthetisme)의 세계로 볼 수 있었다. 둘 다 당시로는 흔치 않은 예술 사상이었다. 외광(外光)에 기대는 인상파의 기법과도 다른 결의 화풍이었다. 즉, 고갱은 인상주의전을 그저 실험장이자 제 이름을 알릴 수 있는 통로로 활용하겠다는 마음이 강했을 것이다. 그는 이토록 개인적이고, 계산적이었다.

고갱은 자기 작품을 우수수 낸 이 행사 날이 삶의 분기점이 될 것으로 생각했으리라.

그런데… 야심은 맥없이 묻혔다. 왜? 더한 파격작을 들고 온 이가 있어서였다. 그는 조르주 쇠라. 선보인 그림은 <그랑드자트 섬의 일요일 오후>. 헤아릴 수 없을 수준의 ‘무한한’ 점을 찍어 만든 작품이었다. 그날 사람들의 시선은 고갱이 아닌 쇠라에게 쏠렸다. 고갱은 그게 분했던 모양이다. 고갱은 쇠라의 작품을 매우 못마땅하게 여겼다고 한다.

어떻게 해야 더 파격적일까.

미지의 땅을 돌며 원시 풍경을 그리는 건 어떨지. 고갱이 이런 생각을 진지하게 한 건 이쯤부터였을 터였다. 다만, 이러한 ‘문명 탈출’ 서사는 당시 유럽에 퍼진 식민지적 시선이 영향을 줬다는 점도 배제할 수 없을 것이다.

고갱은 결심이 선 순간 짐을 챙겼다.

그에게 떠나는 것 따위는 일도 아니었다. 그가 향한 곳은 파나마였다. 고갱은 공사장 인부로 일했다(그림만으로는 결코 생계를 이을 수 없었다). 틈틈이 그림을 그렸는데, 병행이 쉽지 않았던 모양이다. 고갱은 곧 파나마에서도 벗어났다. 이번에 닿은 곳은 카리브해의 마르티니크섬이었다. 여기서는 성과가 있긴 했다. 자줏빛의 진한 하늘, 터키색의 깊은 바다…. 고갱은 그윽한 색채가 안기는 황홀함에 재차 확신을 갖는다. 이국적 풍경, 거기서 피어오르는 환상적 세계가 주는 아름다움에 또 한 번 희망을 걸게 된다. 하지만 고갱은 그곳에서도 1년 이상 느긋하게 있지 못했다. 더위와 습기, 병과 가난 때문이었다. 지금껏 그랬듯 성공을 향한 격정, 인정을 위한 조바심이 더 큰 이유였을지도 모를 일이다. 고갱은 다시 파리 땅을 밟았다. 얼굴은 퀭했지만 표정은 의기양양했다. 이번에야말로 다를 것으로 생각했을 테니.

반 고흐와의 짧은 동거 결과는 모두 파국으로

빈센트, 제발 그만해!

1888년, 12월. 고갱이 소리쳤다. 아, 여기에 오지 말아야 했다. 지금껏 수백번 곱씹었던 말을 또 수십번 되뇌었다.

고갱은 지금, 프랑스 아를에서 동료 화가 빈센트 반 고흐와 함께 살고 있었다. 그것은 결과적으로 둘 모두에게 잘못된 선택이었다.

시작은 훈훈했다.

파나마에서 마르티니크, 거기서 다시 파리로 온 고갱은 거짓말처럼 갑갑한 현실과 또 마주해야 했다. 누군가는 그를 알아봤지만, 많은 이는 그의 그림과 행동거지를 멸시했다. 좌절의 순간은 수시로 찾아왔다. 이런 가운데, 우연히 눈 밝은 화상과 마주했다. 그는 테오 반 고흐였다. 고갱은 그에게 그림도 팔 수 있었다. 그러던 어느 날, 은인과도 다름없던 그가 제안했다. “내 친형 빈센트가 아를에서 홀로 그림을 그리는데, 함께 해줄 수 있느냐”라고.

고갱 입장에선 나쁠 게 없었다.

아를. 그곳은 온화한 황색 햇살이 깔리는 남프랑스의 작은 마을이었다. 그가 지향하는 회화를 펼치기에 나쁘지 않은 땅처럼 여겨졌다. 반 고흐 또한 약간 투박하긴 하지만, 내면만큼은 투명한 사내였다. 둘은 곧 아를에서 만났다. 한집에서 살았다. 문제는 고갱과 반 고흐, 둘 사이 궁합이었다. 반 고흐는 역시나 착했다. 하지만 그게 좋고 싫음은 둘째치고, 둘의 성향은 달라도 너무 달랐다. 성격과 말투, 입맛, 작업 속도, 지향하는 화풍과 좋아하는 예술가까지 제각각이었다. 그러다 고갱이 ‘감전된 듯’ 고흐에게 제발 좀 그만하라고 소리친 그날, 두 사람은 완전히 갈라섰다. 그때도 반 고흐는 고갱에게 그만의 이상을 설파하고, 계속해 동의를 구했을 테리라. 늘 그랬듯 해맑고, 악의 없이. 고갱은 본인을 누군가가 정한 틀에 맞출 수 없는 인간이었다. 그게 마음처럼 되지 않으면, 그냥 천막을 부수고 사라지는 사람이었다.

이번에도 그랬다.

고갱은 떠났다. 남겨진 반 고흐는 귀를 잘랐다. 동거 2개월 만에 빚어진 비극이었다.

타히티에서 삶 꾸렸지만 목표 위해 또다시 떠났다

그렇게 브르타뉴의 시골 마을, 퐁타방까지 온 고갱은 곧 <황색의 그리스도>를 그린다.

고갱은 스스로를 고행자로 여기지 않았을까. 처음에는 일과 가족, 그다음은 돈과 건강, 이번에는 동료와의 우정까지 잃었지만…. 계속 몸을 내던질 수밖에 없는 숙명을 안고 있다고 생각했을지도 모른다. 이는 고갱이 퐁타방의 성당에서 본 나무 십자가 위 그리스도상을 묘사한 작품이다. 원시적 선과 색채로 회화관을 내보이는 한편, 당시 본인의 심정을 표현하는 자화상 성격의 결과물로도 꼽힌다. 그런 고갱은 또 낯선 곳으로 떠날 궁리를 한다. 고갱은 1889년 파리 박람회 당시 아시아와 남태평양 지역의 풍물 전시에 꽂혔다. 고갱이 볼 때 그들의 삶은 완전히 새로웠다. 왜 몰랐을까. ‘한 뼘 더’ 먼 곳. 아예 그 땅으로 가서 보이는 걸 그리면, 지금껏 꿈꿔왔던 순수와 파격의 예술을 모두 할 수 있다는걸.

고갱은 그래서 타히티섬으로 간 것이었다. 1891년, 6월8일. 딱히 그러려고 한 건 아닌데, 와보니 마흔세 번째 생일에서 하루가 지난 후였다.

그런데, 고갱은 그곳에서 별다른 대접을 받지 못했다. 그저 섬 구석진 곳에 대나무 집을 짓고, 나이차가 스물아홉이 넘는 소녀 테하마나(그녀는 1870년대 후반에 출생한 것으로 추정되고 있다)와 결혼하고, <언제 결혼하니?>와 <테하마나의 조상들> 같은 그림 60여점을 그리다… 또, 또 2년 남짓을 있다가 파리로 돌아왔다. 이 정도면 방랑도 병이었다. 고갱의 최종 목표는 그때도 같았다. 그것은 예술계에 파란을 몰고 오는 일, 그래서 대란을 일으키는 일이었다. 고갱은 재차 희망을 걸었다. 저 먼 곳으로부터 기발한 예술을 잔뜩 챙겨온 이번에는, 정말 이번에야말로…!

실패, 실패, 또 실패… 그는 행복할 수 없었다

1895년의 어느 날.

고갱은 파리 리옹역에서 기차를 보고 있었다. 길쭉한 몸통 몇 대가 무심히 오갔다. 고갱은 짐가방을 끌어안았다. 울음이 왈칵 터졌다.

그랬다. 타히티에서 파리로 돌아온 고갱은 이번에도 희망의 불씨를 잡지 못했다.

어쨌건 남다른 사상과 개성이 있다는 건 알릴 수 있었다. 다만, 단지 그뿐이었다. 그의 작품이 세기의 걸작으로 칭송받는 건 사후 일이 될 터였다. 돌아온 고갱은 곧장 전시회부터 열었었다. 일부는 신선해했다. 하지만 이보다 많은 이가 시큰둥한 반응을 보였다. 열대 햇빛을 옮겨 담은 색, 태고(太古)의 순백을 전하기 위한 묘사 모두 완전히 이해하지 못하는 모습이었다.

고갱은 어떻게든 물 위로 떠오르고자 했다.

하지만 그사이 ‘진짜’ 아내와 자식과는 돌이킬 수 없을 수준으로 연을 끊었고(지금껏 그가 보인 행동을 보라. 그렇게 되지 않는 게 더 이상하리라), 우발적 폭력 사건에 휘말리기도 했다. 고갱은 극도의 희열을 품은 미래를 믿었지만, 그것은 손을 뻗을수록 멀어지는 듯했다. 왜일까. 고갱이 물었다. 모르겠어. 고갱이 답했다. 그렇다면 그가 해야 할 건 하나였다. 또 떠나는 일이었다. 그 답을 찾겠다는 명목으로.

고갱은 리옹역 의자에서 꺽꺽 울었다.

많은 순간 파렴치한과 다를 바 없는 삶을 산 지난날의 후회, 생을 갈아 넣음에도 알아봐주지 않는 세상에 대한 원망, 잡힐 듯 잡히지 않는 원시의 예술. 그의 눈물에는 이런 마음들도 서려 있기는 했을지.

(…) 고뇌(고통)가 천재성을 높이는 건 맞지만, 그게 너무 심해지면 천재성조차 소멸하고 말 거요.

고갱은 언젠가 이런 말을 했다고 한다. 고갱은 가만히 앉아 기차 몇 대를 또 흘려보냈다. 그는 결심했다. 거기를 다시 가기로. 옛 가족이 있던 코펜하겐? 혈기왕성한 시절의 파나마? 반 고흐와 함께 지낸 아를? 숨을 돌린 퐁타방? 아니었다. 그가 향한 곳은 그 섬이었다. 다시, 타히티.

어디서, 무엇이며, 어디로… 끝내 ‘순수’의 경지에 이르다

나는 (…) 한 달간 유작(遺作)으로 대작을 그릴 생각이었소. 미친 듯 그렸지. 폴 고갱, 지인에게 쓴 편지 중

<우리는 어디서 왔고, 우리는 무엇이며, 우리는 어디로 가는가>.

고갱은 이 그림을 그리는 날, 그 섬에 있었다. 해풍에 찌든 열대림의 햇빛 아래서 살갗을 태우고 있었다. 이는 우주 색을 배경에 둔 폭 4m짜리 대작이었다. 고갱은 제목을 통해 묻기만 한다. 어디서, 무엇을, 어디로. 이러한 거듭된 질문. 그는 자기 말처럼 “(문명으로부터)오염되지 않은 자연에서 (…) 오직 야성적인 것만 보고” 그려왔다. 그렇게 세상의 포장지를 뜯고 벗기기를 되풀이했지만, 여전히 알맹이를 그려내지 못했다는 데 대한 고백 같기도 하다. 아기와 청년, 노인, 그리고 희로애락의 감정. 제목만큼 묘한 그림에는 한 인간이 나아가야 할 생의 흐름이 담겨있다. 다만 뭘하든 그 종착지는 눈을 감고 귀를 닫은, 웅크린 채 절망하는 노인일 것이라는 뜻을 함께 담은 듯도 하다. 결과적으로 고갱은 이 그림으로 ‘나름대로 애썼지만, 나는 여기까지’라는 말을 꺼내려는 듯도 해보인다. 하지만, 한 화가의 일생과 예술관을 이렇게까지 ‘순수하게’ 담고 있는 작품이 지금껏 있었는가. 역설적으로 고갱은 이 작품에서 본인이 어느 경지에 이르렀는지를 보여줬다.

1897년, 고갱은 원래 이 그림을 그린 뒤 생을 끝맺으려고 했다는 이야기가 있다.

고갱의 몸은 성한 곳이 없어보였다. 두통과 피부병, 관절염과 우울증 등. 이는 그간 그가 행한 일들의 대가 같았다. 나이로는 마흔아홉이었다. 고갱은 죽지 못했다. 그는 6년을 더 살아야 했다.

고갱은 1901년, 타히티섬보다 더 외진 곳에 있는 히바오아섬으로 갔다.

그는 한동안 의욕적으로 생활하는 듯했다. 하지만, 끝 모를 그의 격정과 방랑벽이 잠들 곳은 여기였다. 그에게는 더 이상 천막을 걷을 힘이 없었다. 고갱은 1903년에 예고도 없이 숨졌다. 사인으로는 오랜 기간 매독이 오르내렸다. 비교적 최근 연구 결과에 따르면 심혈관 질환 등 다른 질병일 가능성이 높다고 한다. 향년 쉰다섯 나이였다.

“선한 이도, 악한 이도 없다 짧은 인간의 삶, 그럼에도…”

선한 사람은 없고, 악한 사람도 없다. 모든 사람은 같은 방식이든, 다른 방식이든 선과 악을 동시에 갖는다. (…) 인간의 삶이란 너무나 작지만, 그럼에도 위대한 일을 할 시간, 평범한 일의 단편을 만들 시간은 있다. 폴 고갱, 친밀한 일기, 1903

말 많고 탈 많은 고갱의 삶은 동시대에서도 논란이었다.

물론 지금도 비판받을 거리가 상당하다. 특히 몇몇 행위는 심각한 윤리적 결함도 안고 있다. 이와 관련, 회고록 속 인용된 첫 문장은 자기 삶에 대한 설명 내지 변명처럼 보인다. 두 번째 문장은 한 분야에 생을 바쳐 겨우 얻은 깨달음처럼 읽히기도 한다. 고갱은 결심에 선 순간 순수의 세계를 나아가고자 했다. 그것은 발 없는 새의 일생 같았다. 천막을 포기하지 않는 집시의 여정 같았다. 이 과정에서 빚어진 좌충우돌 사연은 인간의 선과 악, 자유와 책임, 예술적 성취와 대가 사이 경계까지 고민하게 한다. 지금 우리는 고갱을 어떤 예술가로 정의할 수 있을까. 그는 어디서 왔고, 무엇을 했고, 어디로 가는 삶이었다고 여길 수 있을까.

