[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 지난 28일 개최된 ‘2025년 서울특별시 재난의료 교육·훈련 경진대회’ 재난현장대응 및 도상훈련 부문에서 우수상을 수상했다고 5일 밝혔다.

이번 경진대회는 서울시가 개최하고 서울응급의료지원센터가 주관하는 행사다. 서울시 25개 자치구의 보건소 신속대응반 200여 명이 참여했다.

대회는 종합평가, 도상훈련, 재난현장대응 우수상 등 다양한 부문으로 나뉘어 진행됐다.

관악구는 ‘재난현장대응’ 부문에서는 최근 관내 한 아파트에서 발생한 대형 화재 상황을 바탕으로 관악구 보건소의 체계적이고 신속한 의료지원이 높은 평가를 받았다. 또한, ‘도상훈련’ 부문에서도 관악구 보건소는 분류반·처치반·이송반이 각각 임무를 정확하게 수행하며, 현장응급의료소를 원활하게 운영한 점을 인정받았다. ‘도상훈련’은 가상 시나리오를 통해 실제 재난 상황을 재현하고, 보건소 신속대응반의 정확한 대응 능력을 평가하고 역량을 강화하기 위한 모의훈련이다.

구는 훈련 시 현장 초기 대응부터 환자 분류, 처치, 이송, 정보 관리까지 재난의료 대응 전 과정을 훌륭히 수행해 높은 평가를 받았다.

박준희 구청장은 “우리 구의 뛰어난 재난대응체계를 인정받게되어 매우 기쁘다”라며, “앞으로도 재난 대응 역량 강화와 지역사회와의 협력을 지속해 재난의료 분야를 선도하는 안전한 관악을 만들기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.