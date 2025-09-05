[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 심뇌혈관질환 예방관리 주간을 맞아 구민 건강 증진을 위한 ‘레드서클(Red Circle) 캠페인’을 개최한다고 5일 밝혔다.

‘레드서클’ 캠페인은 심뇌혈관질환 예방을 위해 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 정기적으로 확인하고 생활 습관을 개선하자는 취지에서 보건복지부 주관으로 매년 9월에 전개되는 전국적 캠페인이다.

구로구보건소는 10일 오후 2시 구로노인종합사회복지관 3층 강당에 홍보부스를 마련하고 ▷혈압·혈당 측정 ▷단맛·짠맛 미각 테스트 ▷‘일당오십’(성인 1일 당류 권장 섭취량 50g) 홍보 등 다양한 체험 프로그램을 운영한다.

오프라인 행사와 함께 9월 한 달 동안 흡연·음주·비만 등 건강위험요인 노출이 많은 20~40대 청장년층을 대상으로 블로그, 인스타그램 등 사회 관계망 서비스(SNS)를 통해 심뇌혈관질환 예방 9대 생활 수칙을 집중 홍보할 계획이다.

이와함께 구로구는 지난해 실시한 동별 지역사회건강조사 결과 혈압‧혈당수치 인지율이 낮은 신도림동과 구로5동을 대상으로 지난 5월부터 8월까지 경로당을 방문하며 ‘건강경로당’ 교육을 운영했다.

교육에는 신도림동, 구로5동 내 경로당 20개소 총 480명의 어르신이 참여해 혈압·혈당 검진, 혈압계 설치·사용법 안내, 고혈압·당뇨병 관련 질환 종류와 균형 잡힌 식습관·운동 방법 등을 수강했다.

장인홍 구로구청장은 “심뇌혈관질환은 조기 발견과 예방 관리가 중요한 질환”이라며 “이번 캠페인을 통해 구민들이 건강한 생활습관을 실천할 수 있는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.