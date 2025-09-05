“내란 종식 등을 위한 출발 계기 돼야”

[헤럴드경제=이영기 기자] 더불어민주당은 5일 이재명 대통령과 여야 대표 간 오찬 회동이 성사된 것과 관련, “한미정상회담 후속 조치, 내란 종식과 민생 회복, 경제 성장 등을 위해 중요하고 새로운 계기를 만들어줄 것을 기대한다”는 입장을 밝혔다.

박수현 수석대변인은 브리핑에서 “(회동으로) 국민의 걱정을 덜어드리게 된 점에 대해 다행스럽게 생각한다”면서 이같이 말했다.

그는 ‘악수는 사람과 하는 것’이라며 국민의힘 대표와 악수를 거부해온 정청래 대표가 이번 회동에서 장동혁 대표와 악수할지를 묻는 말에 “국민이 다 지켜보시고 기대하시는데 악수를 안 하겠느냐”고 답했다.

그러면서 “악수하더라도 중요한 것은 형식적인 것이 아니다”라며 “내란 종식 등을 위한 새로운 출발의 계기가 되는 진정한 악수가 돼야 한다”고 덧붙였다.

그는 정 대표가 장 대표에게 건넬 메시지와 관련, “정 대표가 내란 종식을 위해 국민의힘의 협조를 요청하는 발언은 당연히 할 것으로 전망된다”고 강조하면서 “왜냐하면 야당의 협조 없이 (내란 종식이) 빨리 마무리되기는 어렵다”고 했다.

이 대통령이 장 대표와 오찬 뒤 별도로 단독 회동을 진행키로 한 것과 관련해선두 분이 얼마든지 만나서 좋은 말씀을 많이 하시기를 바란다“고 말했다.

이 대통령과 여야 대표 간 회동의 정례화 가능성에 대해선 “국민이 당연히 기대할 것이기에 여야정 상설협의체 등도 (회동에서) 거론될 것으로 본다”고 답했다.