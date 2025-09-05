“5년간 도로교통법 18차례 위반” “14차례 차량 압류…아파트까지 압류”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 5일 “이재명 대통령은 ‘프로 불법러’ 주병기 공정거래위원장 후보자 지명을 즉각 철회하고, 국민께 사과하기 바란다”고 했다.

송 원내대표는 이날 페이스북에 “(주 후보자는) 공정거래위원장은 물론, 어떤 공직도 맡을 자격이 없는 자”라며 이같이 적었다.

이날 국회 정무위원회에서는 주 후보자 인사청문회가 진행되고 있다.

야당은 주 후보자를 ‘기본적인 준법 의식조차 없다’고 비판한다.

송 원내대표는 “주 후보자는 최근 5년간 도로교통법을 18차례나 위반했고, 부과된 과태료를 내지 않아 무려 14차례나 차량이 압류된 전력이 있다”며 “종합소득세 또한 7년 동안 5차례 체납해 아파트까지 압류된 사실이 확인되었다”고 했다.

그는 “(주 후보자는) 법과 규칙을 무시하는 것이 생활화된 프로 불법러”라며 “이런 사람이 시장의 질서와 공정을 감독해야 할 공정거래위원장 후보로 지명된 것은 도무지 납득할 수 없다”고 지적했다.

아울러 “주 후보자는 세금과 과태료는 밥 먹듯 체납하면서도, 지난 5년간 좌파 시민단체와 매체에는 꾸준히 기부금을 내 왔다고 한다”며 “국가에 대한 의무와 책임은 외면한 채, 특정 진영 단체 후원에만 몰두하는 편향성을 드러낸 것”이라고 주장했다.

그러면서 “이 대통령 본인이 범죄 전과자 신분이다 보니 공직 후보자들의 전과에 둔감할 수 있겠지만, 국민의 눈높이에서는 용납될 수 없는 일”이라고 비판했다.