한은, 2분기 산업별대출금 통계 건설업 관련 대출 2000억원 감소

[헤럴드경제=홍태화 기자] 건설업 대출이 4분기 연속 줄어 금융위기 이후 최장기간 감소세를 기록했다. 지방 부동산 경기 불황에 부동산업 대출도 줄었다.

5일 한국은행이 발표한 ‘2분기 중 예금취급기관 산업별대출금’ 통계에 따르면 2분기 말(6월) 기준 모든 산업 대출금은 1994조원으로 1분기 말보다 14조5000억원 늘었다. 증가 폭은 1분기(17조3000억원)보다 줄었다.

특히 건설업 대출은 건설기성액 감소 등과 함께 2000억원 감소했다. 작년 3분기 이후 네 분기째 감소세다. 글로벌 금융위기 무렵인 2009년 2분기∼2010년 2분기(5개 분기)에 이어 역대 두 번째로 긴 연속 감소세다.

제조업 대출이 6조원 불었다. 증가 규모는 1분기(8조원)와 비교해 축소됐다. 1분기의 한도 대출(마이너스대출) 재취급 등의 계절적 요인이 사라진 영향이다.

서비스업 대출 증가 폭(7조2000억원)도 1분기(7조8000억원)보다 작았다. 도소매업, 숙박·음식점업의 대출은 각 3조3000억원, 1조2000억원 늘었지만, 부동산업이 9000억원 줄었다. 1분기(-2조5000억원)에 이어 두 분기 연속 감소다. 이는 2012년 4분기∼2013년 1분기 이후 가장 긴 감소다.

김민수 한은 금융통계팀장은 “부동산업의 경우 지방 부동산 시장 부진 등에 따른 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정을 통해 부실 채권이 매·상각되면서 대출이 줄었다”고 설명했다.