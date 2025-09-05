안정적인 요소수 공급 체계 마련 판매 활성화 위한 전략적 협력

[헤럴드경제=서재근 기자] 자동차용품 전문 기업 불스원이 친환경 화학소재 전문 기업 티켐과 ‘불스원 요소수’의 안정적인 공급과 유통망 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

지난 4일 불스원 본사에서 진행된 이번 협약식에는 불스원 전재호 대표와 티켐의 김윤경 대표, 배우 김민종 상임고문을 비롯한 양사 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

불스원은 이번 협약을 통해 국내 요소수 시장에서 안정적 공급 체계를 마련하고 판매 활성화를 위한 협력을 한층 강화해 나갈 계획이다.

아울러 공동 홍보 활동을 진행하는 등 요소수 시장에서의 시너지 효과를 극대화하는 것은 물론 향후 친환경 자동차 관련 사업 분야로 협력 영역을 더욱 확대해 나갈 예정이다.

전재호 불스원 대표이사는 “양사 간의 전략적 협약을 통해 요소수 시장 내 입지를 한층 강화하고, 지속 가능한 유통 체계를 만들어갈 것”이라며 “앞으로도 안정적인 요소수 공급을 통해 고객과 사회에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.