해양폐기물 관리·지원 강화 민간방제 협력망 체계 구축

[헤럴드경제=이용경 기자] 연간 바다로 흘러드는 해양쓰레기가 14만t(톤)에 달하면서 해양경찰청이 방제활동 강화에 나섰다.

해양경찰청은 5일 해양폐기물 관리와 민간 협력 방제체계 강화를 통해 국민 안전과 해양환경 보호에 앞장서겠다고 밝혔다.

해경에 따르면 기후변화로 인한 국지성 폭우와 해수온 상승 등 각종 재난으로 해양환경이 심각하게 훼손되고 있다. 최근 통계에서 해양쓰레기는 연간 약 14만톤으로 집계됐다. 그중에서도 폭우가 쏟아진 뒤 육지에서 바다로 흘러드는 재해 쓰레기는 연간 약 9만톤으로 나타났다.

이는 선박 고장을 유발하고 해양생물 먹이사슬을 통해 사람의 인체 건강에까지 영향을 끼치는 등 생활 전반에 위협이 되고 있다.

이에 해경은 극한 호우 발생 시 방제정 등 가용 함정을 투입해 부유물과 초목류 등 재해 쓰레기를 신속히 제거하고 있다. 특히 해수온 상승으로 대량 번식해 국내 유입량이 증가한 중국발 괭생이모자반의 수거 지원도 강화하고 있다.

아울러 해경은 지난 6~7월 폐어구 불법투기 예방을 위해 해양수산부와 합동으로 어선·어구생산업체·양식장을 대상으로 전국에서 일제 점검을 실시했다. 수산업법 개정에 따라 내년 4월부터는 해경이 어선의 어구관리 기록을 확인·점검하는 등 체계적 관리도 가능해질 전망이다.

해경은 예방적 조치와 함께 국가 차원의 방제 대응 역량도 확대하기 위해 동·서·남해 광역방제지원센터를 운영하고 있다. 이곳에서는 대규모 해양오염사고 발생 시 약 7일간 사용할 수 있는 유흡착재·보호용작업복 등 방제자원을 확보·비축해 범정부적으로 활용하고 있다.

해경은 또한 민간과의 협력도 강화하고 있다. 전국 약 3500명 규모의 ‘해양자율방제대’는 초기에 신속하게 대응해 해양오염 확산을 차단하는 중요한 역할을 맡고 있다. 지역 주민과 어민이 중심이 된 이들의 활동은 현장 맞춤형 방제 효과를 높이고 있다.

해경은 이들의 전문성을 높이기 위해 교육과 훈련을 지원하고 있다. 올해는 전국 해양자율방제대를 지원·육성하기 위한 ‘해양자율방제대 전국연합회(가칭)’ 설치도 추진하고 있다.

김용진 해양경찰청장은 “기후위기로 인한 해양환경 위협은 단일한 문제가 아니라 복합적이고 대형화되는 양상을 보인다”며 “해양폐기물 수거와 폐어구 관리 강화, 국가와 민간이 유기적으로 협력하는 방제체제를 통해 지속 가능한 해양환경 관리 기반을 구축하겠다”고 말했다.