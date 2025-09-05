미 복권 사상 3번째로 큰 금액

[헤럴드경제=한지숙 기자] 미국 로또 복권 파워볼 1등(잭팟) 당첨금액이 17억 달러(약 2조 3674억 원)로 치솟았다. 이는 역대 미국 복권 역사 상 3번째로 큰 금액이다.

4일(현지시간) 미국 CBS 등에 따르면 전날 파워볼 추첨에서 또 다시 1등 당첨자가 나오지 않았다.

파워볼 1등 당첨자는 지난 5월 31일 이후 41회 연속 나오지 않고 있다. 3일 당첨 번호는 3, 16, 29, 61, 69번, 파워볼 번호는 22이다.

파워볼 넘버를 제외한 5개의 번호를 맞춘 2등 티켓은 캘리포니아에서 2장 등 전국에서 11장이 나왔다.

캘리포니아의 2등 당첨 티켓은 리버사이드카운티와 베이커스필드에서 판매됐다. 2등 당첨자는 약 98만달러(약 13억 6500만원)를 받는다.

다음 추첨은 6일 밤 이루어진다. 이 때 잭팟 당첨자가 나와 당첨금을 일시에 수령한다면 약 7억 7000만달러(세전, 1조 726억원)를 받을 것으로 추산된다.

이 금액은 미국 복권 역사상 세번째로 큰 금액이다. 파워볼 역대 최고 당첨금은 2022년 11월 7일에 당첨된 20억 4000만 달러였다. 이어 2023년 10월 11일에 17억 6500만달러가 두번째로 큰 액수다. 두 번 모두 캘리포니아에서 당첨자가 나왔다. 오는 6일 당첨액을 포함해 파워볼 33년 역사 상 10억 달러가 넘는 잭팟은 모두 6번이었다.

잭팟 규모가 커지고 당첨일이 다가올 수록 티켓 판매가 늘어나므로 오는 6일 당첨금액이 역대 2위로 커질 가능성도 있다.

‘메가밀리언’과 쌍벽을 이루는 미국의 복권인 파워볼은 네바다주 등을 제외한 45개주와 워싱턴DC, 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드에서 구입할 수 있다. 메가밀리언의 티켓 가격이 5달러(7000원)인 데 반해 파워볼은 2달러(2800원)면 살 수 있어 상대적으로 인기가 더 높다.

그러나 당첨 확률은 희박하다. 1에서 69 사이의 숫자 5개와 1~26 사이의 숫자 1개를 모두 맞혀야 1등에 해당하는 ‘잭팟’에 당첨되는데, 그 확률은 2억 9220만분의 1이다. 이는 한국의 로또 1등 당첨 확률(814만 5060분의 1)을 크게 뛰어넘는다.

추첨은 매주 월, 수, 토요일 오후 10시 59분(동부 표준시)에 진행된다. 1~26 사이의 숫자 1개를 맞힌 9등부터 1~69 사이의 숫자 5개를 모두 적중한 2등까지는 각각 4달러(약 5600원)에서 100만 달러(약 14억원)까지 일정한 당첨금을 지급받지만, 잭팟 당첨금은 이전의 추첨에서 당첨자가 없을 경우 전액 이월된다.