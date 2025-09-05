[헤럴드경제=정석준 기자] CJ프레시웨이 키즈 식품 브랜드 아이누리가 어린이집 교사들로 구성된 브랜드 서포터즈 프로그램인 ‘아이누리 크루’ 1기 활동을 성공적으로 마쳤다고 5일 밝혔다.

아이누리 크루는 아이누리 브랜드의 식자재와 상품을 사용하는 고객과의 접점을 확대하고 상품 경쟁력을 강화하기 위해 기획된 프로그램이다. 1기는 보육 경험을 다년간 쌓은 현직 교사 18명으로 구성됐다.

참가자들은 두 달여 동안 아이누리 상품 사용 및 리뷰 콘텐츠 제작, 아이누리 ‘자연스럽게 먹자!’ 공모전에 대한 홍보 콘텐츠를 제작했다.

직무·교육 경험을 바탕으로 한 건강한 식습관 콘텐츠 및 공감형 콘텐츠를 통해 다양한 메시지를 전달했다. 총 70여건의 SNS 게시물이 생성됐으며 누적 조회 수는 10만여회를 기록했다.

아이누리 상품에 대한 설문조사도 진행됐다. 영유아 발달 단계에 적합한 영양 구성, 섭취 편의성, 맛 선호도 등 다양한 의견이 제시됐다.

CJ프레시웨이는 이들의 피드백을 제품 개발과 개선 과정에 적극 반영해 PB(자체브랜드) 상품 경쟁력을 지속 강화할 계획이다.

참가자 전원에게는 아이누리 PB 상품과 캐릭터 ‘브로리’ 굿즈, 기프트 카드 등이 제공됐으며, 우수 활동 교사에게는 특별상이 수여됐다.

CJ프레시웨이 관계자는 “앞으로도 시설교사·가정 간 긴밀한 협업을 통해 아이들에게 보다 즐겁고 건강한 식문화 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.