여수섬박람회 내년 9월 개막

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] (재)2026여수세계섬박람회 조직위원회는 4일 오동도 앞 소노캄호텔에서 ‘2025 국제 섬 포럼 in Yeosu(인 여수)’를 개최했다.

이번 포럼은 2026 여수세계섬박람회 개막을 1년 앞두고 열리는 D-365 기념행사의 일환으로 5일까지 이틀간 진행되며, 섬 문화의 현재와 미래를 조명하고자 마련됐다.

‘섬 문화 다양성의 현재와 미래’를 주제로 열린 이번 포럼에는 한국을 포함한 10개국(그리스, 독일, 일본, 대만, 인도네시아 등)의 섬 전문가들이 참여해, 각국의 다양한 섬 문화 사례와 지속 가능한 발전 방향을 모색했다.

개막 세션에서는 이탈리아 사사리대학교 글로리아 풍게티(Gloria Pungetti) 교수가 ‘섬의 생물 문화적 다양성과 지역 주민의 참여’를 주제로 기조강연을 진행했다.

풍게티 교수는 “섬은 생태와 문화가 밀접하게 연결된 공간이며, 주민의 자발적 참여 없이는 진정한 보존도 없다”고 강조했다.

또한 ‘섬 문화 다양성의 현황과 변화’를 주제로 국내외 전문가들의 사례 발표와 종합토론이 이어졌다.

각국 발표자들은 기후 변화, 관광 개발, 인구 감소 등 다양한 요인에 따라 섬 고유의 문화가 변화하고 있는 현실을 공유하며, 이를 어떻게 보전하고 계승할지에 대한 의견을 나눴다.

조직위 김종기 섬박람회 조직위원회 사무총장은 “이번 포럼은 국내외 섬 전문가와 섬 주민, 정책 담당자, 연구자가 함께 머리를 맞대는 매우 뜻깊은 자리”라며 “섬의 문화적 가치를 국제적으로 확산시키고, 박람회 성공 개최의 발판으로 삼겠다”고 말했다.