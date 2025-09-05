학생들의 안전하고 건강한 성장환경 조성에 위원장 역할 중요성 강조

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도의회 최학범 의장이 4일 거제 소노캄에서 열린 ‘2025년 경상남도학교운영위원장협의회 워크숍’에 참석했다. 이번 행사는 경남도교육청이 주최했으며, 도내 학교운영위원장 지역회장을 대상으로 진행됐다.

워크숍은 ‘찾아가는 연수’와 연계해 위원장들의 전문성을 높이고 협의회의 발전방안을 모색하기 위해 마련됐다. 교육정책 특강과 지역 문화탐방, 소통 프로그램 등으로 구성됐으며, 참가자들은 1박 2일간 다양한 학습과 교류의 시간을 가졌다.

최 의장은 인사말에서 “이번 워크숍은 학교운영에 필요한 전문 지식을 습득하는 좋은 기회”라며 “학교운영위원장들이 학생들의 안전하고 건강한 성장환경 조성의 중심이 돼 달라”고 당부했다. 이어 “도의회도 학교운영위원회의 역할을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

경상남도학교운영위원장협의회는 도내 각급 학교 운영위원장들의 연합체로, 정기 워크숍과 연수, 교육정책 의견 수렴 및 제안, 위원장 간 네트워크 구축 등 다양한 활동을 이어가고 있다.