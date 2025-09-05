쌀 20㎏ 평균 소매가격, 전년보다 17.5%↑

[헤럴드경제=배문숙 기자]농림축산식품부는 쌀 소비자 가격이 전년보다 18%가량 급등하자 할인 지원을 20㎏당 3000원에서 5000원으로 늘리기로 했다고 5일 밝혔다.

또 가공식품 업체들의 원료곡 부족으로 인한 쌀 가공제품 생산과 수출 차질 우려를 해소하기 위해 정부관리 양곡 가공용 쌀을 5만톤(t) 범위에서 추가 공급한다.

최근 쌀값이 상승하면서 중소기업이 대다수인 쌀 가공식품 업계는 시중 쌀 구매의 어려움을 호소했다. 특히 수출기업은 수출 물량 생산 차질을 걱정했다.

이에 농식품부는 쌀 가공식품 수요가 늘어나는 추석 성수기를 앞두고 추가 공급을 결정했다.

농식품부는 업계에서 요구하는 5만톤 범위에서 실수요를 반영해 연말까지 필요한 원료곡을 신속히 공급하고 가공용 쌀 수급 상황을 지속 점검할 계획이다.

농식품부는 최근 쌀 소비자 가격이 급등하자 지난 달 1일부터 대형 유통업체와 협력해 쌀 20㎏당 3000원을 할인하는 행사를 이어왔는데 오는 11일부터는 할인 폭을 5000원으로 확대하기로 했다.

농식품부는 지난해 쌀값을 안정시키기 위해 수확기 대책으로 26만톤 규모의 시장격리를 실시했고 그 결과 올해 쌀값은 평년을 웃도는 수준으로 상승했다. 지난 4일 기준 쌀 20㎏ 평균 소매가격은 6만454원으로 작년보다 17.5% 비싸다.

농식품부는 또 정부양곡 3만t 대여 조치에 따른 효과와 산지 쌀 시장 동향을 모니터링하면서 필요하면 추가 대책을 강구할 계획이다.

변상문 농식품부 식량정책관은 “이번 추가 공급은 쌀 가공식품업체의 원활한 생산 활동에 기여할 뿐만 아니라 쌀 수급에도 긍정적 효과를 미칠 것”이라고 강조했다.

이어 “정부는 수출 활성화, 물가 안정 등을 위해 가공용 쌀을 안정적으로 공급하는 한편 쌀 가공업계와 협력해 민간 신곡 사용을 촉진하는 방안도 마련할 계획”이라고 말했다.