[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시의회 박소영(동구2) 의원은 4일 대구교육청에 대한 서면 시정질문을 통해 IB(국제 바카로레아) 프로그램 운영에 따른 교사 인센티브 현황과 공항 인근 학교 소음피해 해소 등 대구교육 발전을 위한 대응 방안 마련을 촉구했다.

대구교육청은 2025년 7월 기준, 초·중·고 총 105개 학교에서 IB 프로그램을 운영하고 있으며 IB 수업은 교사들에게 단순한 교수 활동을 넘어 수업 준비·평가·연구 등 업무 부담으로 작용하고 있다.

이에 현장 교사들은 업무 경감과 체감할 수 있는 실질적 지원을 요구하고 있다.

박 의원은 “IB의 성공과 지속적인 확산을 위해서는 담당 교사들의 사기 진작과 동기 부여 등이 반드시 뒤따라야 한다”며 “특히 IB 월드스쿨은 수업 중 효과적으로 의사를 전달하고 학생과 소통을 원활히 하기 위한 교수학습 도구 지원 방안이 필요하다”고 강조했다.

이어 “지역의 대구공항 및 K-2 군 공항 인근에 위치한 학교들은 항공기 이·착륙과 전투기 훈련으로 인한 소음으로 학생들의 수업 방해, 집중력 저하, 교직원들의 정신적 스트레스 등 열악한 교육환경에 지속적으로 노출돼 있다”고 주장했다.

박소영 대구시의원은 “지역 교육 현안을 점검하고 중장기적인 대책 수립으로 교육 경쟁력을 강화할 필요가 있다”며 “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 교육 수요자 중심의 정책 마련과 실질적인 변화를 만들어 나감으로써 대구교육이 발전하는 데 관심과 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.