조선중앙통신 북중정상회담 보도 “친선 불변 보여준 역사적 계기”

[헤럴드경제=강문규 기자] 김정은 북한 국무위원장은 4일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 통해 “국제 정세가 어떻게 변하든 조중 사이의 친선의 감정은 변할 수 없으며 조중관계를 부단히 심화발전시키는 것은 조선로동당과 조선민주주의인민공화국 정부의 확고부동한 의지”라고 말했다고 조선중앙통신이 5일 보도했다.

통신은 두 정상이 정상회담에서 “고위급 래왕(왕래)과 전략적 의사소통을 강화해나가는 문제와 관련하여 허심탄회하게 의견을 교환”했다고 전했다. 김 위원장과 시진핑 주석은 4일 베이징 인민대회당에서 만나 정상회담을 했다. 김 위원장은 중국 방문 일정을 마치고 같은날 저녁 전용열차로 베이징역을 출발했다.

통신은 김 위원장이 중국 전승절 80주년 열병식을 계기로 중국을 방문한 것에 대해서는 “조중 친선관계의 불변성과 불패성을 보여준 력사적인 계기”라고 했다. 그러면서 “대외관계 분야에서 두 나라 당과 정부가 견지하고 있는 자주적인 정책적 립장들에 대해 호상(상호) 통보하시였다”면서 “국제 및 지역문제들에서 전략적 협조를 강화하고 공동의 리익을 수호할데 대하여 언급”했다고 밝혔다.

김 위원장은 시 주석에게 “조선은 앞으로도 국가의 주권과 령토완정, 발전리익을 수호하기 위한 중국 공산당과 중화인민공화국 정부의 립장과 노력을 전적으로 변함없이 지지성원할 것”이라고 언급했다.

이에 시 주석은 “중조는 운명을 같이하고 서로 돕는 훌륭한 이웃이고 훌륭한 벗이며 훌륭한 동지”라면서 “중국 당과 정부는 전통적인 중조친선을 고도로 중시하고 있으며 중조관계를 훌륭하게 수호하고 훌륭하게 공고히 하며 훌륭하게 발전시킬 용의가 있다”고 말했다고.

그러면서 “국제정세가 어떻게 변하여도 이 립장은 달라지지 않을 것”이라며 “중국 측은 지난 시기와 마찬가지로 앞으로도 조선이 자기의 실정에 맞는 발전의 길을 걸으며 조선식 사회주의 위업의 새로운 국면을 부단히 개척해나가는 것을 지지한다”고 발언했다.

통신은 회담이 따뜻하고 친선적인 분위기 속에 진행됐으며 이날 오후 시 주석이 김 위원장을 위한 연회를 마련했다고 전했다.