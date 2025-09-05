독일 IFA 2025서 차세대 로청기 쏟아져 드리미, 계단 오르는 제품으로 기술 과시 LG·로보락, 안 보이게 숨기는 빌트인 경쟁 삼성은 ‘3중 보안’ 강조…中 취약점 공략

[헤럴드경제(베를린)=김현일·박지영 기자] 한국과 중국 가전업체들이 유럽 한복판에서 기존에 볼 수 없었던 로봇청소기 신제품을 나란히 선보이며 다시 한 번 격돌했다.

유럽 최대 가전전시회 IFA 2025 개막을 하루 앞둔 4일(현지시간) 독일 베를린의 메세 베를린 전시장에서 삼성전자를 비롯해 중국 로보락, 드리미, 에코백스, 나르왈 등 로봇청소기 업체들은 일제히 미디어 행사를 갖고 유럽 소비자 공략에 나섰다.

지난해 IFA 2024에서 5㎝ 문턱을 넘는 로봇청소기를 선보인 중국 드리미는 이번엔 계단을 오르내리는 차세대 로봇청소기 ‘사이버 X’를 깜짝 공개했다. 개막 전날이지만 드리미가 ‘사이버 X’를 시연하자 관람객들이 몰려들 만큼 높은 관심을 받았다.

직접 본 ‘사이버 X’는 다리 역할을 하는 4개의 긴 타원형 바퀴를 장착한 것이 특징이었다. 평평한 바닥에서는 장갑차 궤도처럼 구르며 이동하다가 전방 카메라가 계단을 인식하자 타원형의 궤도를 수직으로 세웠다. 그리고 두 개의 앞발부터 계단에 걸친 후 미끄러지듯 계단을 올라갔다. 궤도에 박힌 여러 개의 톱니가 미끄러짐 방지 역할을 했다.

이를 두고 한 기업 관계자는 “아파트 문화가 보편화된 우리나라처럼 집 안에 계단이 있지 않은 이상 실효성이 떨어진다”고 평가했지만 드리미는 복층 집에 거주하는 유럽인들을 겨냥한 제품이라고 강조했다.

드리미 관계자는 “로봇청소기가 직접 계단의 높이와 배열을 분석한 후 움직인다”며 “아직 출시 계획은 없지만 우리의 앞선 로봇 주행 기술력을 보여주기 위해 이번 행사에 전시했다”고 설명했다.

로봇청소기 시장 1위로 꼽히는 중국 로보락은 이날 창립 11주년을 기념해 가진 기조연설에서 세탁건조기 하단에 로봇청소기를 숨기는 빌트인 모델을 처음 선보였다. 세탁기·건조기·로봇청소기를 하나로 묶은 제품으로, 공간 효율성을 높인 것이 눈에 띄었다.

청소를 마치면 로봇청소기가 세탁기 밑으로 들어가 눈에 보이지 않을 뿐만 아니라 로봇청소기가 머무는 스테이션 공간을 크게 줄일 수 있는 장점이 있다.

이는 LG전자가 지난달 공개한 ‘히든 스테이션’ 로봇청소기를 연상케 했다. LG전자는 싱크대 하단 걸레받이 빈 공간에 로봇청소기가 쏙 들어가는 모델을 선보였다. 설치공간 부담을 대폭 낮춘 제품으로 승부수를 띄운 셈이다.

로봇청소기의 기능이 날로 진화하고 있는 가운데 이제는 업체 간 기술 경쟁이 본연의 청소 성능을 넘어 공간 효율성과 기동성 등으로 확장되고 있는 모습이다.

반면, 삼성전자는 이번 IFA 2025에서 하반기 출시 예정인 로봇청소기의 3중 보안 시스템을 강조했다. 중국산 로봇청소기를 두고 사생활 유출 위험이 지적되는 상황에서 강력한 보안을 경쟁력으로 내세운 것이다.

앞서 한국소비자원은 이달 2일 주요 로봇 청소기 6개의 보안 실태를 조사한 결과 드리미, 에코백스, 나르왈 등 세 제품이 문제가 있다고 발표했다. 모두 중국산이다.

이들 제품은 사용자 인증 절차가 미비해 불법적인 접근이나 조작 가능성이 있는 것으로 나타났다. 드리미 제품은 외부인이 로봇청소기 카메라를 실시간으로 조회하고, 사진첩 열람 기능에 접근할 수 있는 취약점이 확인됐다.

반면, 삼성전자와 LG전자의 제품은 보안성이 우수하다고 평가했다. 삼성전자는 비밀번호·인증정보·암호화 키 등 민감한 데이터를 하드웨어 보안 칩에 별도 보관하는 ‘녹스 볼트’ 기능을 적용해 개인정보 보호 수준을 한층 강화했다.

LG전자의 경우 ‘LG 쉴드’로 보안을 지키고 있다. LG쉴드는 기존 LG전자의 소프트웨어 보안 개발 프로세스인 LG SDL 위에 별도 기술을 중첩 적용하는 방식이다.

로봇청소기를 향한 관심이 좀처럼 식을 줄 모르자 다른 글로벌 기업들도 잇달아 제품을 선보이며 참전을 선언했다.

TV 제조사로 잘 알려진 중국 하이센스는 이번 전시회에서 로봇청소기를 공개한다고 예고했으며 유럽의 터줏대감인 독일 보쉬도 ‘스폿리스(Spotless)’라는 이름의 로봇청소기를 들고 참가한다고 밝혔다.