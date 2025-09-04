韓 창의성 & 컬렉터블 디자인 시장 대담 韓·英·美 대표 갤러리스트 패널로 참석 글로벌 환경 속 한국 디자인의 위상 조명 10년간 큰 성장 무한한 가능성·잠재력 봐 SNS 통한 연결성·컬렉터 연령 변화 주목

“한국의 큐레이션은 놀랍다. 대단한 혁신이 이뤄지고 있는 나라다.”

지난 2일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP) 디자인랩 4층 잔디사랑방에서 열린 ‘디자인 마이애미 인 시투 서울과 함께하는 헤럴드디자인포럼 2025’의 첫 번째 세션에서는 한국·영국·미국을 대표하는 갤러리스트가 한 자리에 모여 변화하는 글로벌 환경 속에서 달라지고 있는 한국 디자인의 위상을 조명했다.

이들은 글로벌 디자인계가 한국을 주목하고 있다는데 한목소리를 내며, 다양한 플랫폼을 통해 세계 시장과 한국 등의 유망한 신진 디자이너들을 연결하는 것이 자신들의 중요한 역할임을 강조했다.

‘한국의 창의성과 컬렉터블 디자인 시장’을 주제로 진행된 이날 세션에는 젠 로버츠 디자인 마이애미 CEO(최고경영자), 김효정 한국화랑협회 부회장·갤러리 스클로 대표, 사이먼 스튜어트 찰스 버넌드 갤러리 설립자·디렉터, 제스티 마이어스 R&COMPANY 공동 설립자·대표 등이 패널로 참석했다.

로버츠 CEO는 이 자리에서 ‘디자인 마이애미 인 시투’의 서울 개최를 결정한 배경을 설명하며 “지난 10년 간 한국의 디자인이 큰 성장을 이뤘다”고 설명했다. 그는 “한국은 공예, 전통, 현대 디자인까지 모두 뛰어난 나라이기에, 서울에서 디자인 마이애미를 열 수 있도록 노력해 왔다”면서 “게다가 서울은 지난 2010년 유네스코 디자인 창의도시로 지정된 도시”라고 말했다.

그러면서 “(과거와 달리) 오늘날 많은 국제적 갤러리들이 (디자인 마이애미에서) 한국 디자이너의 작품을 선보이고 있다”며 “다양한 글로벌 갤러리들이 한국의 디자인에 주목하고 있다”고 덧붙였다.

김효정 갤러리 스클로 대표는 “우리나라의 미술 시장이 엄청나게 발전했음에도, 우리나라의 수준 높은 디자이너들과 공예 작가들이 해외 시장으로 진출하는 길이 없어 고군분투하는 것이 늘 안쓰러웠다”며 “세계에서 가장 큰 컬렉터블 디자인 플랫폼이 들어온 것은 매우 고무적”이라고 말했다.

런던 피츠로비아 디자인 거리의 유명 갤러리인 찰스 버넌드 갤러리를 세운 사이먼 스튜어트 설립자·디렉터 역시 “한국은 디자인뿐만이 아니라 공예 분야에서도 선도하는 국가 중 하나”라면서 “전 세계가 한국을 눈여겨보고 있다”고 했다.

찰스 버넌드 갤러리와 오늘날 컬렉터블 디자인계를 이끄는 대표적 갤러리인 뉴욕의 R&COMPANY는 이번 ‘디자인 마이애미 인 시투 서울’에 갤러리 소속의 이헌정·김희찬 작가 등 한국인 디자이너들과 함께 참가했다.

제스티 마이어스 R&COMPANY 공동 설립자·대표는 이헌정 작가와 관련해 “한국의 디자인을 보면서 우리는 무궁무진한 가능성을 봤다. 우리가 원하는 것은 정말 오래갈 수 있는 파트너십을 찾는 것”이라며 “가급적 디자이너들을 계속 발굴하고, 이들이 오랫동안 활동할 수 있도록 지원하는 조력자가 되고 싶다”고 소개했다.

스튜어트 디렉터는 “한국은 공예와 혁신을 잘 융합시킨다. 그런 의미에서 김희찬 작가는 굉장히 놀라운 작품 세계를 갖고 있다”며 “그는 지구상에는 없는 시각 언어를 창조했고, 우리는 이렇게 새로운 작품을 찾고 시장에 선보여야 하는 책임이 있다”고 밝혔다.

달라진 한국 디자인의 위상만큼이나 컬렉팅 시장(오브제·예술품 등을 유통·판매하는 시장)에도 변화가 감지되고 있다. 사회관계망서비스(SNS) 이용 증가로 갤러리 중계 없이 디자이너와 컬렉터(수집가)가 직접 작품을 사고파는 사례가 늘고 있다. 하지만 패널들은 신진작가를 발굴하고 지원하는 측면에서 갤러리의 역할은 변함없이 중요하다고 강조했다.

로버츠 CEO는 “디자이너 입장에서는 커리어 측면이나 상업적 성공만이 아니라 작품이 ‘수집 가능한 것’임을 인식하게 만들기 위해서는 갤러리의 역할이 굉장히 중요하다”고 했다. 김 대표는 “갤러리 없이 국제 무대에 서는 것은 힘들다. 좋은 갤러리를 만나는 것 또한 작가들이 가져야 할 목표라고 생각한다”고 말했다.

‘컬렉터’의 정의도 변화하고 있다. 가장 눈에 띄는 것은 낮아진 연령대다. 김 대표는 “비싼 작품을 구입한 신혼부부 집에 작품 설치를 동행한 적이 있는데, 작품을 사기 위해 돈을 모았다고 하더라”며 “요즘 공부하는 젊은 컬렉터 분들이 많은데, 이는 바람직한 현상이라고 생각한다”고 밝혔다.

스튜어트 디렉터는 “젊은 컬렉터들이 시장에 영향을 많이 미치고 있다”며 “우리 갤러리 역시 (젊은층을 타깃으로) 가격 측면에서 접근성 있는 것을 소개하려고 노력 중이다”고 말했다.

이 자리에서는 글로벌 디자인 시장의 변화 속에 한국 디자이너의 도전과 발전을 독려하는 응원의 말도 이어졌다. 이들은 한국의 디자인이 지닌 높은 잠재력을 믿고, 글로벌 시장을 향해서 당차게 나아갈 것을 당부했다.

마이어스 대표는 “한국 디자인의 힘을 과소평가하면 안 된다. 한국 디자이너들은 정말 굉장히 풍요로운 문화를 가지고 있다”며 “이번 ‘디자인 마이애미 인 시투 서울’에서 한국 작품을 보고는 다른 국가에서도 한국 작품을 보고 싶다는 생각이 들 정도로 잠재력이 높았다”고 밝혔다.

이어 “세계가 정치나 경제 등 여러 가지 문제로 돌아가고 있지만, 결국에는 문화가 변화의 최전선에 있다고 생각한다”며 “문화의 최전선에 함께 있는 한국의 디자이너들이 세상에 선한 변화를 가져올 수 있도록 노력해 주길 바란다”고 덧붙였다.

스튜어트 디렉터는 “우리의 임무는 우리 영역 밖의 작가 발굴하는 것이고, 그런 작가들을 글로벌 단위로 찾고 있다”면서 “저희와 같은 갤러리들을 찾아주길 바란다”고 당부했다.

손미정·신현주 기자